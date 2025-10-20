A. Marčiulionio sugrįžimo į Lietuvą gali tekti palaukti – „Lakers“ jam neuždaro durų

Vyriausiasis komandos treneris JJ Redickas po to, kai komanda paskelbė galutinę savo sudėtį artėjančiam sezonui, po treniruotės buvo paklaustas apie keturis „atkabintus“ krepšininkus: A. Mačiulionį, RJ Davisą, Antoną Watsoną ir Nate'ą Williamsą.
Kaip teigė buvęs krepšininkas, organizacija tikisi juos visus išvysty dukterinėje „Lakers“ komandoje, rungtyniaujančioje G lygoje – „South Bay Lakers“.
„Jie visi padėjo. Goos (red. – Augustas Marčiulionis) dėl traumos, aišku, negalėjo dalyvauti. Kiti trys vaikinai buvo puikūs. Maniau, kad buvo atvejų treniruočių metu, kai jie tiesiog pakėlė treniruočių lygį. Aš tai jiems pasakiau ir tikiuosi, kad juos pamatysime „South Bay“, – teigė JJ Redickas.