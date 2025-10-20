Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasKrepšinis

A. Marčiulionio sugrįžimo į Lietuvą gali tekti palaukti – „Lakers“ jam neuždaro durų

2025 m. spalio 20 d. 09:28
Lrytas.lt
Dėl pedos traumos „Los Angeles Lakers“ komandai ikisezoninėse rungtynėse padėti negalėjęs Augustas Marčiulionis šeštadienį buvo atleistas. Visgi lietuvio krepšinio kelionė už Atlanto dar greičiausiai nėra baigta.
Daugiau nuotraukų (1)
Vyriausiasis komandos treneris JJ Redickas po to, kai komanda paskelbė galutinę savo sudėtį artėjančiam sezonui, po treniruotės buvo paklaustas apie keturis „atkabintus“ krepšininkus: A. Mačiulionį, RJ Davisą, Antoną Watsoną ir Nate'ą Williamsą.
Kaip teigė buvęs krepšininkas, organizacija tikisi juos visus išvysty dukterinėje „Lakers“ komandoje, rungtyniaujančioje G lygoje – „South Bay Lakers“.
„Jie visi padėjo. Goos (red. – Augustas Marčiulionis) dėl traumos, aišku, negalėjo dalyvauti. Kiti trys vaikinai buvo puikūs. Maniau, kad buvo atvejų treniruočių metu, kai jie tiesiog pakėlė treniruočių lygį. Aš tai jiems pasakiau ir tikiuosi, kad juos pamatysime „South Bay“, – teigė JJ Redickas.
Augustas MarčiulionisLos Angeles LakersNBA

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.