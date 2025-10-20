Bėdos Atėnų „Panathinaikos“ stovykloje – dėl traumos gali nežaisti dar vienas centras

Sekmadienį vykusių Graikijos lygos rungtynių su Rodo „Kolossos“ dėl traumos nebaigė neseniai Eurolygoje puikiu pasirodymu sužibėjęs aukštaūgis Richaunas Holmesas.
32-ejų amerikietis pajuto kirkšnies skausmus ir keitimo paprašė praėjus vos minutei ir 29 sekundėms po mačo pradžios.
Kol kas nėra aiškus centro traumos rimtumas ir ar jis galės padėti komandai penktadienio Eurolygos rungtynėse išvykoje su Bolonijos „Virtus“.
Sezoną vangiai pradėjęs R. Holmesas sužibo ryškiausiomis spalvomis ketvirtajame Eurolygos ture, kai dvikovoje su Vilerbano ASVEL pelnė 24 taškus, atkovojo 10 kamuolių ir surinko 33 naudingumo balus.
Sezone 206 cm ūgio aukštaūgis kol kas vidutiniškai renka po 10 taškų, 5 atkovotus kamuolius ir 11,6 naudingumo balo.