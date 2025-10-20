Bėdos Atėnų „Panathinaikos“ stovykloje – dėl traumos gali nežaisti dar vienas centras

Lrytas Premium prenumerata tik
Eurolyga 2025
2025-10-15
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
91
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
85
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:30
„Valencia“
„Valencia“
93
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
100
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
77
„Monaco“
„Monaco“
73
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
105
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
87
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
93
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
86
Rungtynių statistika
2025-10-16
19:00
BC Dubai
BC Dubai
83
„Barcelona“
„Barcelona“
78
Rungtynių statistika
2025-10-16
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
78
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
89
Rungtynių statistika
2025-10-16
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
88
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
73
Rungtynių statistika
2025-10-16
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
94
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
95
Rungtynių statistika
2025-10-17
20:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
90
Madrido „Real“
Madrido „Real“
75
Rungtynių statistika
2025-10-17
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
81
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
95
Rungtynių statistika
2025-10-17
20:30
„Monaco“
„Monaco“
90
„Valencia“
„Valencia“
84
Rungtynių statistika
2025-10-17
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
83
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
90
Rungtynių statistika
2025-10-17
21:45
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
79
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
91
Rungtynių statistika
2025-10-17
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
88
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
89
Rungtynių statistika
2025-10-22
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-23
20:30
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-23
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-23
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-23
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-23
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-24
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-24
21:00
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-24
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-24
21:45
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
SportasKrepšinis

Bėdos Atėnų „Panathinaikos“ stovykloje – dėl traumos gali nežaisti dar vienas centras

2025 m. spalio 20 d. 10:38
Lrytas.lt
Be pagrindinio centro Mathias Lessorto sezoną pradėjusi Mariaus Grigonio atstovaujama Atėnų „Panathinaikos“ komanda sulaukė dar vienos blogos žinios.
Daugiau nuotraukų (1)
Sekmadienį vykusių Graikijos lygos rungtynių su Rodo „Kolossos“ dėl traumos nebaigė neseniai Eurolygoje puikiu pasirodymu sužibėjęs aukštaūgis Richaunas Holmesas.
32-ejų amerikietis pajuto kirkšnies skausmus ir keitimo paprašė praėjus vos minutei ir 29 sekundėms po mačo pradžios.
Kol kas nėra aiškus centro traumos rimtumas ir ar jis galės padėti komandai penktadienio Eurolygos rungtynėse išvykoje su Bolonijos „Virtus“.
Sezoną vangiai pradėjęs R. Holmesas sužibo ryškiausiomis spalvomis ketvirtajame Eurolygos ture, kai dvikovoje su Vilerbano ASVEL pelnė 24 taškus, atkovojo 10 kamuolių ir surinko 33 naudingumo balus.
Sezone 206 cm ūgio aukštaūgis kol kas vidutiniškai renka po 10 taškų, 5 atkovotus kamuolius ir 11,6 naudingumo balo.
Atėnų PanathinaikosEurolyga

