Eurolygos klubas gali būti pašalintas iš turnyro – neatitinka vieno reikalavimo

Eurolyga 2025
2025-10-15
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
91
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
85
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:30
„Valencia“
„Valencia“
93
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
100
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
77
„Monaco“
„Monaco“
73
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
105
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
87
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
93
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
86
Rungtynių statistika
2025-10-16
19:00
BC Dubai
BC Dubai
83
„Barcelona“
„Barcelona“
78
Rungtynių statistika
2025-10-16
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
78
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
89
Rungtynių statistika
2025-10-16
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
88
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
73
Rungtynių statistika
2025-10-16
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
94
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
95
Rungtynių statistika
2025-10-17
20:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
90
Madrido „Real“
Madrido „Real“
75
Rungtynių statistika
2025-10-17
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
81
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
95
Rungtynių statistika
2025-10-17
20:30
„Monaco“
„Monaco“
90
„Valencia“
„Valencia“
84
Rungtynių statistika
2025-10-17
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
83
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
90
Rungtynių statistika
2025-10-17
21:45
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
79
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
91
Rungtynių statistika
2025-10-17
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
88
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
89
Rungtynių statistika
2025-10-22
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-23
20:30
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-23
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-23
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-23
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-23
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-24
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-24
21:00
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-24
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-24
21:45
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
SportasKrepšinis

Eurolygos klubas gali būti pašalintas iš turnyro – neatitinka vieno reikalavimo

2025 m. spalio 20 d. 13:27
Lrytas.lt
Kiek anksčiau paaiškėjo, kad Vilerbano ASVEL klubas planuoja palikti Eurolygą ir žaisti FIBA Čempionų lygoje, o vėliau – ir „NBA Europe“ projekte. Visgi situacija nėra tokia paprasta.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip praneša „Eurohoops“ žurnalistas Aris Barkas, ASVEL šiuo metu neatitinka vieno iš kertinių Eurolygos reikalavimų – minimalaus žaidėjų algoms skiriamo biudžeto.
Tai – naujas reikalavimas, atsiradęs praėjusiame sezone lygai siekiant įvesti panašų „algų kepurės“ modelį, kokį taiko ir NBA.
„Eurohoops“ žiniomis, ASVEL šiuo metu žaidėjų algoms skiria 4,55 milijono eurų, kai tuo tarpu minimali riba yra 5,85 milijono.
Remiantis šiuo neatitikimu Eurolygos akcininkai, tarp kurių yra ir Kauno „Žalgiris“ gali pašalinti klubą iš pirmenybių arba nepratęsti organizacijai priklausančios sutarties su Eurolyga.
Kadangi ASVEL ketina dėl finansinių priežasčių pereiti į FIBA pusę ir žaisti FIBA Čempionų lygoje, jų egzistavimas Eurolygoje šiuo metu yra abejotinas.
Vilerbano ASVEL

