Eurolygos klubas gali būti pašalintas iš turnyro – neatitinka vieno reikalavimo

Kaip praneša „Eurohoops“ žurnalistas Aris Barkas, ASVEL šiuo metu neatitinka vieno iš kertinių Eurolygos reikalavimų – minimalaus žaidėjų algoms skiriamo biudžeto.
Tai – naujas reikalavimas, atsiradęs praėjusiame sezone lygai siekiant įvesti panašų „algų kepurės“ modelį, kokį taiko ir NBA.
„Eurohoops“ žiniomis, ASVEL šiuo metu žaidėjų algoms skiria 4,55 milijono eurų, kai tuo tarpu minimali riba yra 5,85 milijono.
Remiantis šiuo neatitikimu Eurolygos akcininkai, tarp kurių yra ir Kauno „Žalgiris“ gali pašalinti klubą iš pirmenybių arba nepratęsti organizacijai priklausančios sutarties su Eurolyga.
Kadangi ASVEL ketina dėl finansinių priežasčių pereiti į FIBA pusę ir žaisti FIBA Čempionų lygoje, jų egzistavimas Eurolygoje šiuo metu yra abejotinas.