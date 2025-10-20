Milano klubą papildė kitoje Eurolygos komandoje sezoną pradėjęs puolėjas

Lrytas Premium prenumerata tik
2025-10-15
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
91
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
85
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:30
„Valencia“
„Valencia“
93
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
100
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
77
„Monaco“
„Monaco“
73
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
105
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
87
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
93
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
86
Rungtynių statistika
2025-10-16
19:00
BC Dubai
BC Dubai
83
„Barcelona“
„Barcelona“
78
Rungtynių statistika
2025-10-16
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
78
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
89
Rungtynių statistika
2025-10-16
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
88
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
73
Rungtynių statistika
2025-10-16
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
94
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
95
Rungtynių statistika
2025-10-17
20:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
90
Madrido „Real“
Madrido „Real“
75
Rungtynių statistika
2025-10-17
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
81
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
95
Rungtynių statistika
2025-10-17
20:30
„Monaco“
„Monaco“
90
„Valencia“
„Valencia“
84
Rungtynių statistika
2025-10-17
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
83
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
90
Rungtynių statistika
2025-10-17
21:45
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
79
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
91
Rungtynių statistika
2025-10-17
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
88
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
89
Rungtynių statistika
2025-10-22
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-23
20:30
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-23
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-23
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-23
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-23
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-24
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-24
21:00
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-24
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-24
21:45
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
SportasKrepšinis

Milano klubą papildė kitoje Eurolygos komandoje sezoną pradėjęs puolėjas

2025 m. spalio 20 d. 12:24
Lrytas.lt
Praėjusią savaitę, ketvirtadienį, Kauno „Žalgirį“ nugalėjusi Milano „Emporio Armani“ komanda stiprinasi.
Daugiau nuotraukų (1)
Oficialiai paskelbta, kad prie Ettore Messinos treniruojamos ekipos prisijungė sezoną „Valencia Basket“ gretose pradėjęs puolėas Nate'as Sestina.
Per pirmuosius tris Eurolygos turus 28-erių 203 cm ūgio amerikietis rinko po 2 taškus, 2,3 atkovoto kamuolio ir 1 naudingumo balą.
Milano komandą šį sezoną retina traumos. Šiuo metu negali rungtyniauti startiniame penkete įprastai rungtynes pradedantys aukštaūgiai Joshas Nebo ir Zachas LeDay'us. Rungtynėse Kaune nežaidė patyręs gynėjas Lorenzo Brownas, rungtyniauti negali ir į Europą iš NBA šią vasarą grįžęs slovėnas Vlatko Čančaras.
Šis sezonas amerikiečiui – antrasis Eurolygoje. 2023 m. jis prisijungė prie Stambulo „Fenerbahce“ komandos, o vėliau persikėlė į Valensiją. Karjerą Europoje jis pradėjo Izraelyje, Holono „Hapoel“ klube, vėliau persikėlė į Turkijos „Merkezefendi ekipą, o prieš pradėdamas naują etapą stipriausioje Senojo žemyno lygoje aukštaūgis dar rungtyniavo ir Ankaros „Turk Telekom“.
Kitos Milano klubo rungtynės Eurolygoje – būtent su „Valencia Basket“ komanda, iš kurios ir atvyko N. Sestina.
Valencia BasketMilano Emporio ArmaniEurolyga

