Milano klubą papildė kitoje Eurolygos komandoje sezoną pradėjęs puolėjas

Oficialiai paskelbta, kad prie Ettore Messinos treniruojamos ekipos prisijungė sezoną „Valencia Basket“ gretose pradėjęs puolėas Nate'as Sestina.
Per pirmuosius tris Eurolygos turus 28-erių 203 cm ūgio amerikietis rinko po 2 taškus, 2,3 atkovoto kamuolio ir 1 naudingumo balą.
Milano komandą šį sezoną retina traumos. Šiuo metu negali rungtyniauti startiniame penkete įprastai rungtynes pradedantys aukštaūgiai Joshas Nebo ir Zachas LeDay'us. Rungtynėse Kaune nežaidė patyręs gynėjas Lorenzo Brownas, rungtyniauti negali ir į Europą iš NBA šią vasarą grįžęs slovėnas Vlatko Čančaras.
Šis sezonas amerikiečiui – antrasis Eurolygoje. 2023 m. jis prisijungė prie Stambulo „Fenerbahce“ komandos, o vėliau persikėlė į Valensiją. Karjerą Europoje jis pradėjo Izraelyje, Holono „Hapoel“ klube, vėliau persikėlė į Turkijos „Merkezefendi ekipą, o prieš pradėdamas naują etapą stipriausioje Senojo žemyno lygoje aukštaūgis dar rungtyniavo ir Ankaros „Turk Telekom“.
Kitos Milano klubo rungtynės Eurolygoje – būtent su „Valencia Basket“ komanda, iš kurios ir atvyko N. Sestina.