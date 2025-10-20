Nestabdo: D. Motiejūno sąskaitoje – dominavimas po krepšiu ir saldi pergalė

Pirmadienį vykusiose Adrijos krepšinio lygos rungtynėse Saša Obradovičiaus auklėtiniai savų sirgalių akivaizdoje 101:87 (34:19, 20:25, 30:25, 17:18) pranoko „Ilirija“ krepšininkus.
35-erių D.Motiejūnas pergale pažymėtame mače per 19 aikštėje praleistų minučių liko per plauką nuo dvigubo dviženklio – įmetė 9 taškus (4/6 dvit., 1/2 baud.) ir atkovojo 10 kamuolių.
Rezultatyviausiai „Crvena zvezda“ ekipoje sužaidė 21 tašką pelnęs Chima Moneke.
Šią savaitę Eurolygoje Belgrado klubas namuose susikaus su Vitorijos „Baskonia“ klubu.