S. Francisco sulaukė įvertinimo – žalgirietis tapo Eurolygos nominacijos laimėtoju

Skelbiama, kad 28-erių gynėjas buvo pripažintas geriausiu Eurolygos žaidėju, kuris pasižymi kamuolio valdymo sugebėjimais.
Prancūzas šioje nominacijoje sulaukė 20 proc. balsų.
Kitose nominacijose šlovės spindulių gavo Atėnų „Panathinaikos“ žvaigždė Kendrickas Nunnas. Jis buvo pripažintas sunkiausiai sustabdomu Eurolygos krepšininku (35 proc.).
Geriausios atmosferos nominacijoje triumfavo Belgrado „Partizan“ (45 proc.), o talentingiausiu lygos žaidėju buvo pripažintas Mike’as Jamesas (25 proc.).
