Tragedija Italijoje: po fanų išpuolio kraupiai užmuštas autobuso vairuotojas

Po antros pagal pajėgumą Italijos krepšinio lygos rungtynių tarp šeimininkų Rieti „RSR Sebastiani“ ir svečių Pistojos „Estra“ komandų, kurias „Estra“ ekipa laimėjo 88:73, Pistojos klubo fanai autobusu vyko namo.
Apie 20:50 val. vietos laiku jie buvo užpulti su Rieti ekipa save asocijuojančių fanų. Kaip praneša Rieti miesto spauda, šie pradėjo mėtyti akmenis į autobuso langus.
Pasak „La Repubblica“, vienas iš į autobusą paleistų akmenų kiaurai skrodė priekinį langą ir pataikė tiesiai į antrojo vairuotojo veidą. Šis netrukus mirė vietoje. Atvykę pareigūnai ir medikai vyro gyvybės išgelbėti jau nebegalėjo. Nors pirminiai duomenys ir liudijo apie galimą širdies smūgį, tačiau vairuotojo mirtį sukėlė vienas iš chuliganų paleistų akmenų.
Kibirkščių tarp dviejų fanų bazių buvo ir prieš rungtynes, teigia „Rieti Life“, tačiau policijai pavyko aistras numalšinti.
„Priešprieša yra gerai, bet čia jau nėra sportas“, – portalui teigė įvykio liudininkas.
Vietos policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Į situaciją sureagavo ir Italijos Sporto ministrė Andrea Abodi.
„Bet kaip įmanoma mirti taip, grįžtant namo po krepšinio rungtynių? Šokiruoja. Šį vakarą prie Rieti užpuolimą įvykdė nusikaltėliai, kurie niekada neturėtų būti vadinami fanais. Sportas yra gyvenimas, o šie nusikaltėliai yra per šviesmečius nuo sporto vertybių. Užuojauta antrojo Pistojos fanų autobuso vairuotojo, tapusiam šios mirtinos beprotybės auka, šeimai“, – socialiniame tinkle „X“ rašė valdžios atstovė.
Į įvykio vietą vėliau atvyko ir Rieti klubo savininkas, kuris leido komandos fanams pasinaudoti žaidėjų autobusu, kad galėtų grįžti.