SportasKrepšinis

Turkų centrui NBA – komandos draugų akibrokštas: mašiną pripildė spragėsiais ir nuėmė ratus

2025 m. spalio 20 d. 12:31
Lrytas.lt
22-ejų metų Nigerijoje gimęs turkų centras Ademas Bona prieš antrąjį savo sezoną NBA patyrė, ką reiškia neklausyti komandos superžvaigždės nurodymų.
Pasak jo komandos draugo „Philadelphia 76ers“ klube Andre Drummondo, ekipos lyderis Joelis Embiidas sakė A. Bonai pasitraukti nuo stalo (turbūt turima omenyje masažo stalą – aut. past.). Šiam nurodymo neįvykdžius kiti komandos krepšininkai turkui atsilygino.
„76ers“ krepšininkai nuėmė A. Bonos automobilio ratus, vieną iš jų padėjo ant persirengimo kambario kėdės, kur rungtynėms ir treniruotėms turi ruoštis 22-ejų aukštaūgis.
Be to, visas turko automobilis buvo pripildytas spragėsiais, kuriuos krepšininkui rankioti iš įvairiausių mašinos pakampių teks dar ilgai.
NBA yra įprasta pirmus metus lygoje žaidžiantiems krepšininkams pritaikyti kokias nors bausmes ar skirti atlikti nemalonias veiklas kaip, pavyzdžiui, krepšių ar įrangos nešiojimas. Vis dėlto tokio akibrokšto, kurį patyrė A. Bona, dar tektų gerokai paieškoti.
NBAPhiladelphia 76ers

