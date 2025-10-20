Rugsėjo 15-ąją į gydymo įstaigą Ispanijoje paguldytas 46-erių specialistas penktadienį pasidalino džiugia žinia.
„Jaučiuosi geriau. Šiandien aš pagaliau keliauju namo, daugiau jokios ligoninės!“ – vokiečių žiniasklaidos gigantui BILD teigė treneris.
Kaip praneša „Mundo Deportivo“ žurnalistas Jose Ignacio Huguet, A. Mumbru buvimo ligoninėje metu neteko net 16 kilogramų svorio.
BILD teigimu, A. Mumbru buvo taikomas parenterinis maitinimas, kai maisto medžiagos buvo tiekiamos tiesiai į veninę sistemą. Treneris tik maždaug prieš savaitę pradėjo valgyti puskietį maistą.
A. Mumbru į ligoninę buvo paguldytas dėl staiga jį užklupusios infekcijos. Nors jis bandė grįžti prie komandos vyr. trenerios vairo, galiausiai čempionato metu buvo nuspręsta pareigas patikėti vokiečio asistentui Alanui Ibrahimagičiui, kuris Vokietijos rinktinę atvedė iki aukso medalių.
A. Mumbru operacijos Barselonoje metu buvo pašalinta tulžies pūslė, kad būtų išvengta galimų komplikacijų ateityje. Tikimasi, kad trenris spės pilnai atsigauti iki lapkričio 28 dieną vyksiančių atrankos į pasaulio čempionatą rungtynių su Izraeliu.