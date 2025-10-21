„Lietuvos krepšinio pulsas“ su „EuroBasket 2027“ ambasadorėmis: „Reikia mėgautis, o ne bijoti“

Abi pašnekovės yra vienos iš „EuroBasket 2027“ čempionato Lietuvoje ambasadorių.
Lietuvos Respublikos Seime praėjusią savaitę buvo pristatytas Lietuvoje ir dar trejose šalyse 2027 m. vyksiantis Europos moterų krepšinio čempionatas, o po spaudos konferencijos ambasadorės sutiko pasidalinti savo mintimis ir su „Lietuvos krepšinio pulso“ žiūrovais.
Pasak G. Petronytės, Lietuvos rinktinė 2027 m. čempionate gali suburti išties pajėgią sudėtį, kuri gali kovoti dėl prizinių vietų.
„Einame sparčiais žingsniais į priekį tiek populiarindami moterų krepšinį, tiek demonstruodami konkrečius sportinius rezultatus. Iš mūsų noro ir alkio niekada neatimsi. Aišku, vien to neužtenka, bet mes turime ir pakankamai talento. Vien ką reiškia Justės Jocytės įtaka, dabar turime pirmuosius istorijoje medalius U20 A divizione. Tikrai turime tos medžiagos ir tai nuteikia pozityviai, – kalbėjo viena iš „EuroBasket 2027“ ambasadorių G. Petronytė. Aišku, žaisime namuose, tai yra didelė atsakomybė, bet niekas kitas iš aplinkos negali spausti tavęs labiau nei tu pats save. Tai yra labai didelis įvykis, todėl tai reikia priimti kaip didelę dovaną ir tuo mėgautis. Negalima vien tik užsidėti tų streso šarvų ir su jais žaisti. Reikia mėgautis, atiduoti visas jėgas ir tada viskas bus gerai.“
Tuo metu G. Grikštaitė tinklalaidės metu prisiminė 1997 m. Europos čempionatą, kuomet Vydo Gedvilo vadovaujama Lietuvos rinktinė tapo Senojo žemyno čempione.
Sporto komentatore tuomet dirbusi G. Grikštaitė komentavo visas Lietuvos rinktinės rungtynes Vengrijoje ir perdavė į Lietuvą karščiausias emocijas iš auksu sutviskusio Budapešto.
„Pradžioje gyvenome labai smagiai – prie Balatono ežero mes daugiau džiaugėmės gamta ir visais kitais gražiais vaizdais, o krepšinis buvo kažkur šalia. Bet po to, kai pervažiavome į finalines kovas Budapešte, daugiau nieko nematėme ir niekas kitas nerūpėjo – tik krepšinis, – su šypsena istorinius laikus prisiminė sporto žurnalistė G. Grikštaitė. – Mes norėjome laimėti bent vienerias rungtynes. Rinktinės aprangos vėlavo, todėl gavus paprasčiausias aprangas krepšininkėms buvo didžiausias džiaugsmas. Su kiekvienomis rungtynėmis tas pasitikėjimas savimi ir komandine dvasia augo.“
Pašnekovė atskleidė ir įdomią detalę iš krepšininkių pasitikimo ceremonijos:
„Į čempionatą važiavome autobusu, o kai merginos tapo čempionėmis, jau atsirado ir lėktuvas. Labai gerai pamenu dviejų Europos čempionų Rasos Kreivytės ir Linos Dambrauskaitės pokalbį. Jos tarėsi, kaip grįš namo, nes manė, kad galbūt niekas iš namiškių neatvažiuos jų pasiimti. Kai išlipome iš lėktuvo mus pasitiko jūra žmonių. Kai pamatai tokią masę žmonių, tu supranti, kad lietuviai myli krepšinį ir tie įspūdžiai yra neišdildomi.“
„EuroBasket“ 2027 m. vyks birželio 16–27 d. Pirmasis etapas vyks Belgijoje, Suomijoje, Švedijoje ir Lietuvoje, o finalinės kovos vyks Lietuvos sostinės Vilniuje.
Iki čempionato likus kiek daugiau nei pusantrų metų, G. Petronytė užsiminė apie artimiausius darbus:
„Jau lapkritį prasideda atrankos etapas į Europos čempionatą. Nors jau esame patekę, mums labai svarbu žaisti, kaupti patirtį ir laimėti. Reikia, kad ir jaunos žaidėjos apšiltų kojas, suprastų, ką reiškia žaisti už Lietuvos rinktinę, o ne iškart šoktų į Europos čempionatą. Su visomis čempionato ambasadorėmis turime daug planų ir noro skleisti socialinę žinutę apie moterų krepšinį.“
G. Petronytė „Lietuvos krepšinio pulsas“ metu atskleidė, jog prie Lietuvos rinktinės trenerių štabo jau artimiausiame lange prisijungs ir Egidijus Ženevičius.
Treneris kartu su Sandra Linkevičiene talkins vyr. rinktinės strategui Viliui Stanišauskui.
„Jis įrodė, kad yra vertas prisijungti prie Lietuvos rinktinės. Egidijaus sezonas „Kibirkštyje“ buvo įspūdingas, ką jau kalbėti apie U20 rinktinę, kai tavęs prašo neiškristi iš A diviziono, o tu atvedi komandą iki istorinio pasiekimo ir sidabro medalių. Tu matai, kaip prie šio trenerio atsiskleidžia žaidėjos. Pavyzdžiui, kaip žiba Danielė Paaunksnytė, nors yra dviem metais jaunesnė už daugumą savo varžovių. Kai tu neturi trenerio pasitikėjimo, tu niekada nežibėsi gražiausiomis spalvomis – didžiausi komplimentai E. Ženevičiui“, – kalbėjo G. Petronytė.
Dar daugiau įdomių temų apie Lietuvos ir pasaulio moterų krepšinį – tinklalaidėje „Lietuvos krepšinio pulsas“.