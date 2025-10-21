G. Žibėnui – klausimas apie A. Marčiulionio prisijungimą prie „Ryto“: treneris nukirto trumpai

„Žaisime su geriausią krepšinį grupėje žaidžiančia komanda. Jie turi gerą gynėjų liniją, atletiškus aukštaūgius, galinčius pataikyti ketvirtus ir trečius numerius.
Pastaruosius kelis metus turime negerą tendenciją, kad jei mūsų puolimas klostosi gerai, gerai sekasi ir gynyboje, bet jei mūsų puolimas būna blogas, krenta ir gynyba.
Turime viską apversti. Norime, kad puolime būtume pakylėti nuo geros gynybos, būtent su tokiu požiūriu ir turime įeiti į rungtynes“, – prieš mačą akcentavo 41-erių G.Žibėnas.
Pergalingai tarptautines kovas pradėję šalies vicečempionai skaudų antausį gavo praėjusią savaitę, kai išvykoje 83:92 turėjo pripažinti Vokietijos Heidelbergo „MLP Academics“ (1/1) krepšininkų pranašumą.
Ši netikėta vokiečių pergalė Čempionų lygos A grupėje įnešė nemažai sumaišties – dabar tiek „Rytas“, tiek ir „MLP Academics“ savo sąskaitoje turi po vieną pergalę ir dalinasi 2–3 poziciją.
Vienvaldžiais grupės lyderiais yra trečiadienį vilniečius egzaminuosianti „Promitheas“, o be pergalių liekanti Varšuvos „Legia“ (0/2) rikiuojasi paskutinėje vietoje.
Matematika užsiimti dar anksti, bet aišku yra viena – kiekviena pergalė likusioje grupių etapo dalyje yra gyvybiškai svarbi. Su tokiomis mintimis į trečiadienio akistatą stoja ir G.Žibėno auklėtiniai.
„Turime įeiti nuo pat ginčo kamuolio su „žiaurine“ energija, su didžiuliu užsidegimu. Turime „atliepti“ sirgalių energiją, žinau, kokia jis bus ir eiti pergalė link“, – samprotavo krepšinio specialistas.
Patrų klubas į šias rungtynes atvyksta po savaitgalį patirto pralaimėjimo Graikijos krepšinio čempionate – „Promitheas“ namuose 73:75 nusileido Salonikų PAOK klubui.
Praeityje šiam Graikijos klubui atstovavo šį sezoną „Ryto“ marškinėlius vilkintis gynėjas Jordanas Walkeris.
Pastaruoju metu krepšininkas dėl Jerricko Hardingo patirtos traumos sulaukia nemažai G.Žibėno pasitikėjimo, bet sirgalių lūkesčių žaidėjas kol kas neišpildo.
„Kažkodėl labai daug šviesų J.Walkeriui. Jis yra vienas iš komandos žaidėjų. Buvo eilė krepšininkų, kurie „Ryte“ sezoną pradėdavo blogai, bet kai jie išvykdavo, būdavo sirgalių ašaros.
Tikimės, kad su kiekvienomis rungtynėmis jis bus geresnis. Bet tiek mums, tiek ir žiniasklaidai nereikia sukelti daug papildomų vilčių – jis stengiasi, leidžiasi treniruojamas. Vieną kartą geriau, kitą – blogiau.
Žinoma, visada galima norėti daugiau. Aš taip pat noriu saulės kiekvieną dieną Lietuvoje, bet turime būti realistais“, – tęsė G.Žibėmas.
O kokia yra šiurpią traumą patyrusio J.Hardingo situacija?
„Pirmadienį jis dalyvavo kontaktinėje treniruotėje, bet pagal ją jis dar nebuvo pasiruošęs. Šiandien turėsime dar vieną kontaktinę treniruotę su juo, bet čia yra jo paties sprendimas, mes tikrai neskubame, nes suprantame, kad tai yra specifinė situacija.
Vakar jam teko sugerti kelis kontaktus ir situacija nebuvo itin gera“, – atskleidė treneris.
Šios savaitės pradžioje buvo pranešta, kad „Los Angeles Lakers“ klubas atleidžia praeityje „Ryto“ garbę gynusį Augustą Marčiulionį. Ar šį krepšininką vėl bus galima išvysti sostinės klube?
„Eikite tiesiai ir paklauskite į ofisą. Tai klausimas ne man, visos mintys yra apie treniruotę. Man, kaip treneriui, didžiausia baimė prieš rungtyens yra bloga treniruotė“, – pridūrė G.Žibėnas.
„Ryto“ ir „Promitheas“ komandų akistata sostinės „Twinsbet“ arenoje vyks trečiadienį, 19 val. 30 min.