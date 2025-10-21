M. Ražnatovičius krykštauja iš laimės dėl D. Motiejūno žaidimo Belgrade: „Crvena zvezdai“ labai pasisekė“

Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Eurolyga 2025
2025-10-16
19:00
BC Dubai
BC Dubai
83
„Barcelona“
„Barcelona“
78
Rungtynių statistika
2025-10-16
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
78
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
89
Rungtynių statistika
2025-10-16
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
88
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
73
Rungtynių statistika
2025-10-16
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
94
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
95
Rungtynių statistika
2025-10-17
20:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
90
Madrido „Real“
Madrido „Real“
75
Rungtynių statistika
2025-10-17
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
81
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
95
Rungtynių statistika
2025-10-17
20:30
„Monaco“
„Monaco“
90
„Valencia“
„Valencia“
84
Rungtynių statistika
2025-10-17
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
83
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
90
Rungtynių statistika
2025-10-17
21:45
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
79
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
91
Rungtynių statistika
2025-10-17
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
88
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
89
Rungtynių statistika
2025-10-22
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-23
20:30
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-23
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-23
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-23
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-23
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-24
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-24
21:00
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-24
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-24
21:45
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
SportasKrepšinis

M. Ražnatovičius krykštauja iš laimės dėl D. Motiejūno žaidimo Belgrade: „Crvena zvezdai“ labai pasisekė“

2025 m. spalio 21 d. 09:50
Lrytas.lt
Bene įtakingiausias Europos krepšinio agentas Miško Ražnatovičius išreiškė didžiulę laimę dėl Donato Motiejūno atsiradimo Belgrado „Crvena zvezda“ komandoje.
Daugiau nuotraukų (2)
Lietuvis nuo pat pradžių puikiai įsiliejo į Serbijos komandą ir iškart tapo svarbiu komandos nariu.
Tuo tarpu serbų agentas M. Ražnatovičius kalbėdamas su „MozzartSport“ teigė, jog tiek komanda, tiek žaidėjas priėmė teisingą sprendimą.
„Jis yra fantastiškas papildymas. „Crvena zvezda“ reikėjo patirties ir europietiško krepšinio pojūčio, o Motiejūnas suteikia būtent tai. Net jei jis nėra geriausias žaidėjas aikštėje, jo įtaka rūbinėje bus neįkainojama. „Crvena zvezda“ labai pasisekė – visi priėmė teisingą sprendimą“, – apie lietuvio prisijungimą kalbėjo agentas.
3 rungtynes Eurolygoje su Belgrado klubu sužaidęs DMo fiksavo 10,3 taško, 3,7 atkovoto kamuolio ir 13,7 naudingumo balo statistiką.
Belgrado klubas sezoną pradėjo 2 pralaimėjimais, tačiau prisijungus prie komandos lietuviui laimėjo 3 rungtynes ir Eurolygoje užima 9-ąją poziciją.
Miško RaznatovičiusDonatas MotiejūnasBelgrado Crvena Zvezda
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.