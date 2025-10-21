M. Ražnatovičius krykštauja iš laimės dėl D. Motiejūno žaidimo Belgrade: „Crvena zvezdai“ labai pasisekė“

Lietuvis nuo pat pradžių puikiai įsiliejo į Serbijos komandą ir iškart tapo svarbiu komandos nariu.
Tuo tarpu serbų agentas M. Ražnatovičius kalbėdamas su „MozzartSport“ teigė, jog tiek komanda, tiek žaidėjas priėmė teisingą sprendimą.
„Jis yra fantastiškas papildymas. „Crvena zvezda“ reikėjo patirties ir europietiško krepšinio pojūčio, o Motiejūnas suteikia būtent tai. Net jei jis nėra geriausias žaidėjas aikštėje, jo įtaka rūbinėje bus neįkainojama. „Crvena zvezda“ labai pasisekė – visi priėmė teisingą sprendimą“, – apie lietuvio prisijungimą kalbėjo agentas.
3 rungtynes Eurolygoje su Belgrado klubu sužaidęs DMo fiksavo 10,3 taško, 3,7 atkovoto kamuolio ir 13,7 naudingumo balo statistiką.
Belgrado klubas sezoną pradėjo 2 pralaimėjimais, tačiau prisijungus prie komandos lietuviui laimėjo 3 rungtynes ir Eurolygoje užima 9-ąją poziciją.
Miško RaznatovičiusDonatas MotiejūnasBelgrado Crvena Zvezda
