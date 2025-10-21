NBA čempionato startas: kaip seksis lietuviams?

Pasak krepšinio ekspertų, iš šių keturių klubų daugiausia šansų nukeliauti labai toli ar pakovoti dėl čempiono titulo turi „Nuggets“ klubas. Jame J. Valančiūnas suvienijo jėgas su lygos superžvaigžde serbu Nikola Jokičiumi.
Prognozuojama, kad proveržio sezoną žais pastaruoju metu gerokai patobulėjęs M. Buzelis. Vienu „Kings“ lyderių vėl turėtų būti D. Sabonis.
Dėl šlaunies traumos, patirtos ikisezoninėse rungtynėse, jis turėtų praleisti dvejas pirmąsias Sakramento komandos rungtynes. Vieta „Heat“ ekipos dvyliktuke turėtų atsirasti K. Jakučioniui. Kolkas neaišku ar jau pirmajame savo sezone jis gaus labai daug žaidimo laiko.
Nugalėtojo titulą gins Oklahomos Sičio „Thunder“ klubas. Jis praėjusių pirmenybių finale 4:3 palaužė Indianos „Pacers“ krepšininkus.
NBA čempionate vėl spindės ryškiausios žvaigždės, tokios kaip N. Jokičius, Luka Dončičius, Giannis Antetokounmpo, Stephenas Curry, LeBronas Jamesas, Shai Gilgeousas-Alexanderis, Anthony Edwardsas, Devinas Bookeris, Lauri Markkanenas ir būrys kitų aukščiausio lygio krepšininkų.
Palyginti su praėjusiu sezonu, pasikeitė trijų ekipų vyriausieji treneriai. Baigėsi 29 metus trukusi legendinio Sant Antonijaus „Spurs“ stratego Grego Popovichiaus era. Šią komandą treniruos Mitchas Johnsonas. Niujorko „Knicks“ vairą iš Tomo Thibodeau perėmė Mike‘as Brownas, o vietoj Mike‘o Budenholzerio Fynikso „Suns“ klube darbuosis Jordanas Ottas.
Artėjančių pirmenybių pradžioje spalio 24 dieną, 5.00 val., „Go3“ televizija tiesiogiai transliuos intriguojančią „Golden State Warriors“ ir „Nuggets“ dvikovą, kurioje bus galimybė išvysti ir Joną Valančiūną. Spalio 26-ąją, 2.00 val., Čikagos „Bulls“ su Matu Buzeliu svečiuose kovos su Orlando „Magic“. Šią akistatą tiesiogiai transliuos ir TV6 kanalas.
Krepšinio sirgaliams itin palankiu laiku spalio 26 dieną, 21.30 val., bus rodomos Detroito „Pistons“ ir Bostono „Celtics“ klubo, kuriame tarptautiniu skautu dirba Benas Matkevičius, rungtynės.
Transliacijų tvarkaraštis
Spalio 22 d.
2.30 val. „Thunder“ – „Rockets“,
5.00 val. „Lakers“ – „Warriors“.
Spalio 23 d.
2.00 val. „Knicks“ – „Cavaliers“,
4.30 val. „Mavericks“ – „Spurs“.
Spalio 24 d.
2.30 val. „Pacers“ – „Thunder“,
5.00 val. „Warriors“ – „Nuggets“.
Spalio 26 d.
2.00 val. „Magic“ – „Bulls“,
21.30 val. „Pistons“ – „Celtics“.
