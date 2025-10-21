Netikėtos naujienos: Eurolygos kovos grįžta į Izraelį

Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Eurolyga 2025
2025-10-16
19:00
BC Dubai
BC Dubai
83
„Barcelona“
„Barcelona“
78
Rungtynių statistika
2025-10-16
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
78
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
89
Rungtynių statistika
2025-10-16
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
88
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
73
Rungtynių statistika
2025-10-16
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
94
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
95
Rungtynių statistika
2025-10-17
20:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
90
Madrido „Real“
Madrido „Real“
75
Rungtynių statistika
2025-10-17
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
81
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
95
Rungtynių statistika
2025-10-17
20:30
„Monaco“
„Monaco“
90
„Valencia“
„Valencia“
84
Rungtynių statistika
2025-10-17
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
83
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
90
Rungtynių statistika
2025-10-17
21:45
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
79
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
91
Rungtynių statistika
2025-10-17
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
88
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
89
Rungtynių statistika
2025-10-22
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-23
20:30
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-23
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-23
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-23
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-23
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-24
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-24
21:00
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-24
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-24
21:45
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
SportasKrepšinis

Netikėtos naujienos: Eurolygos kovos grįžta į Izraelį

2025 m. spalio 21 d. 12:16
Lrytas.lt
Po dvejus metus trukusio laikotarpio, kai Izraelio komandos namų rungtynės Eurilygoje žaidė kitose šalyse, aukščiausio lygio krepšinis grįžta į neseniai karo veiksmų kamuotą šalį.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip praneša ONE žurnalistas Moshe Barda, Eurolygos rungtynės į Tel Avivą grįžta nuo gruodžio 1 d. Naujieną po kiek laiko oficialiai patvirtino ir pati Eurolyga.
Antradienį vyko Eurolygos dalininkų, tarp kurių yra ir Kauno „Žalgiris“, susitikimas, kuriame buvo diskutuota apie galimą Izraelio komandų grįžimą žaisti namų rungtynių į Tel Avivą. Panašu, kad Izraelio komandų norai išsipildė.
Pasak „Eurohoops“ žurnalisto Ario Barko, sprendimas buvo vienbalsis – tam pritarė visi 13 akcininkų.
Eurolyga pažymi, kad tai kol kas tik laikinas sprendimas ir Eurolyga seks situaciją ir sprendimą pasikeitus aplinkybėms gali pakeisti.
Pirmosios Eurolygos rungtynės Tel Avive įvyks gruodžio 4-ąją, kai „Hapoel“ namie priims Vilerbano ASVEL komandą. Įdomu tai, kad pirmasis „Maccabi“ mačas legendinėje „Menora Mivtachim“ arenoje gruodžio 11-ąją bus taip pat su ASVEL ekipa.
Gruodžio 30 dieną numatytos „Žalgirio“ išvykos rungtynės prieš „Hapoel“ komandą, o sausio 15 d. – prieš „Maccabi“.
Europos taurėje Klaipėdos „Neptūnas“ vienoje grupėje žaidžia su Jeruzalės „Hapoel“, tačiau klaipėdiečių išvyka numatyta lapkričio 11-ąją, todėl ji vyks ten, kur rungtynės šiame sezone vyksta dabartiniu metu – Belgrado Aleksandro Nikoličiaus arenoje.
Izraelio lygos rungtynės visą praėjusį sezoną vyko su žiūrovais, Tel Avivo komandos svečiose šalyse žaidė tik Eurolygoje.
Tel Avivo MaccabiTel Avivo HapoelEurolyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.