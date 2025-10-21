Netikėtos naujienos: Eurolygos kovos grįžta į Izraelį

Kaip praneša ONE žurnalistas Moshe Barda, Eurolygos rungtynės į Tel Avivą grįžta nuo gruodžio 1 d. Naujieną po kiek laiko oficialiai patvirtino ir pati Eurolyga.
Antradienį vyko Eurolygos dalininkų, tarp kurių yra ir Kauno „Žalgiris“, susitikimas, kuriame buvo diskutuota apie galimą Izraelio komandų grįžimą žaisti namų rungtynių į Tel Avivą. Panašu, kad Izraelio komandų norai išsipildė.
Pasak „Eurohoops“ žurnalisto Ario Barko, sprendimas buvo vienbalsis – tam pritarė visi 13 akcininkų.
Eurolyga pažymi, kad tai kol kas tik laikinas sprendimas ir Eurolyga seks situaciją ir sprendimą pasikeitus aplinkybėms gali pakeisti.
Pirmosios Eurolygos rungtynės Tel Avive įvyks gruodžio 4-ąją, kai „Hapoel“ namie priims Vilerbano ASVEL komandą. Įdomu tai, kad pirmasis „Maccabi“ mačas legendinėje „Menora Mivtachim“ arenoje gruodžio 11-ąją bus taip pat su ASVEL ekipa.
Gruodžio 30 dieną numatytos „Žalgirio“ išvykos rungtynės prieš „Hapoel“ komandą, o sausio 15 d. – prieš „Maccabi“.
Europos taurėje Klaipėdos „Neptūnas“ vienoje grupėje žaidžia su Jeruzalės „Hapoel“, tačiau klaipėdiečių išvyka numatyta lapkričio 11-ąją, todėl ji vyks ten, kur rungtynės šiame sezone vyksta dabartiniu metu – Belgrado Aleksandro Nikoličiaus arenoje.
Izraelio lygos rungtynės visą praėjusį sezoną vyko su žiūrovais, Tel Avivo komandos svečiose šalyse žaidė tik Eurolygoje.