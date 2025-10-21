Pirmos pergalės išvykoje laukiantis V. Stanišauskas: „Tiesiog reikia tikėti savimi“

Būsimos vilniečių varžovės turnyre pralaimėjo abejas žaistas rungtynes – pradžioje nusileido Pečo „KBF Peja 03“ 65:73, vėliau po atkaklios kovos buvo priverstos pripažinti grupės lyderės Kelterno „Rutronik Stars“ komandai. Pridėjus dvi nesėkmes nacionaliniame čempionate, „Levhartice“ šiuo metu fiksuoja keturių pralaimėjimų iš eilės seriją.
Po labai svarbios pirmosios pergalės grupėje, Vilniaus krepšininkės sieks dar vieno tikslo – pirmosios pergalės išvykoje, tęsiant kovą dėl pirmosios vietos grupėje. Dvejos iki tol sužaistos rungtynės Eurolygos atrankoje ir Europos taurės starte pajėgiausiam Lietuvoje moterų klubui nesusiklostė.
Pasak komandos vyr. trenerio Viliaus Stanišausko, šiam barjerui peržengti jo auklėtinėms tereikia pasitikėjimo savo galimybėmis.
„Tiesiog reikia tikėti savimi, žinoti savo tikslus ir gerai pradėti rungtynes. Patikėjus savimi, tikiu, kad iškovosime tą pirmą pergalę išvykoje“, – trumpai pagrindinį sėkmės svečiuose ingredientą nurodė krepšinio specialistas, atsakęs į klausimus prieš rungtynes Čekijoje.
– Treneri, komanda keliaus į Čekiją žaisti trečiųjų Europos taurės grupės etapo rungtynių. Kokiomis mintimis jas pasitinkate?
Pasitinkame labai susikaupę ir pasiruošę iškovoti pergalę. Norisi laimėti tas rungtynes Europos taurėje išvykoje. Žinome, kokios jos yra svarbos, kovojant dėl atkrintamųjų, todėl esame susikoncentravę. Pasižiūrėsime ir tikimės, kad esame gerai pasiruošę. Žinome varžovių stipriąsias puses, bandysime jas atimti ir tikiuosi, kad viskas bus gerai.
– Kiek svarbi buvo pergalė namuose – pirmoji pergalė grupės etape?
Labai svarbi ta pergalė namuose. Po pralaimėtų rungtynių išvykoje tiek psichologiškai, tiek emociškai reikėjo parodyti, kad mes galime žaisti savo taktika tiek puolime, tiek gynyboje. Turime tikėti tuo, ką darome, ir su ta mintimi važiuojame į Čekiją. Manau, kad esame pasiruošę gana gerai. Aišku, turime mini traumų, bet turime žaidėjas, kurios gali pakeisti traumuotas, ir žinau, kad jos atiduos šimtą procentų jėgų.
– Kalbant apie būsimą varžovą, kokia tai yra Chomutovo komanda, kokį krepšinį ji žaidžia?
Tai komanda, kur visos penkios žaidėjos, visose pozicijose, gali mesti iš toli. Tai kažkiek nėra paranku, bet bandysime prie to prisitaikyti ir pasiruošti. Ji turi išreikštas lyderes, išreikštas žaidėjas. Akcentas tam – ruošiamės sustabdyti lyderes, galbūt kai kuriais momentais, kur galime, parizikuosime. Svarbiausia – žiūrėti į save ir sužaisti gerai puolime.
– Žiūrint į Chomutovo komandos sudėtį, tai labai jauna ekipa. Koks tai gali būti pavojus?
Kai žaidėjos jaunos, jos yra greitos, o tai ir nori išnaudoti. Tai komanda, kuri atakoje per trečią–ketvirtą sekundę gali išmesti tritaškį per rankas. Ir jeigu nuo pat pradžių pajaučia, kad gali pataikyti, gali būti tikrai pavojinga. Kaip sakau, labai svarbi rungtynių pradžia – tikimės, kad atimsime tuos jų momentus ir gerai pradėję sieksime pergalės.
– Varžovės abejas rungtynes pralaimėjo nedideliu skirtumu tiek Vokietijos, tiek Kosovo klubams. Ar tai rodo, kad ši komanda vis tiek yra pakankamai pajėgi, nepaisant to, kad kol kas pergalių dar neturi?
Tikrai taip. Žaidė abi rungtynes namuose ir dabar žais trečiąsias rungtynes taip pat namuose. Nors neturi pergalių, bet tikrai eis su dar didesne motyvacija iškovoti pirmąją. Tam ir mes turime būti pasiruošę – atlaikyti jų kontaktą, atlaikyti agresiją. Visos komandos mūsų grupėje atrodo gana apylygės, pasižiūrėjus į rezultatus.
Europos taurės grupių etapo rungtynės Čekijoje tarp Chomutovo „Levhartice“ ir Vilniaus „Kibirkšties-TOKS“ bus žaidžiamos trečiadienį, spalio 22 d., 20 val. Lietuvos laiku.
Vilius Stanišauskas moterų krepšinis Vilniaus Kibirkštis
