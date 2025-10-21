Po Eurolygos sprendimo dėl Izraelio – turkų įniršis: „Niekingi šunsnukiai“

Viena didžiausių turkiškų Eurolygai dedikuotų socialinio tinklo „X“ paskyrų „Euroleague Time“ žodžių į vatą nevyniojo. „Niekingi šunsnukiai! Jūsų darbas yra su***“, – Eurolygą žymėdamas rėžė puslapis, tuo pat metu klausdamas savo sekėjų nuomonės.
Netrukus jie sulygino situaciją ir su rusų klubais, kuriems po masinės invazijos į Ukrainą nuo 2022-ųjų metų uždrausta dalyvauti Eurolygoje. „Anksčiau vertusi komandas žaisti kitose šalyse Eurolyga savo sprendimu aiškiai parodė, kad nedarys jokių kompromisų“, – rašo puslapis.
Krepšinio žurnalistas Anilas Uysalas į naujienas reagavo paprastai. „Skandalas“, – cituodamas „BasketNews“ atstovo Donato Urbono įrašą teigė jis.
Komentaruose turkai šį sprendimą garsiai kritikuoja, ragindami abi savo šalies Eurolygos komandas reaguoti. Visgi verta pažymėti, kad tiek Stambulo „Fenerbahce“, tiek ir Stambulo „Anadolu Efes“ šiam sprendimui, pasak „Eurohoops“ žurnalisto Ario Barko, neprieštaravo.
Izraelį ir Turkiją sieja ne patys geriausi santykiai. Izraelyje šios šalies piliečiams yra taikomas aukščiausio laipsnio ribojimas kelionėms į Turkiją – ten vykti yra draudžiama, o Turkijoje esančius kviečiama kuo greičiau palikti šalį.
Dėl Turkijos pareigūnų atsisakymo užtikrinti saugumą atvykstančioms Izraelio komandoms šių dviejų šalių ekipos pastaruosius dvejus metus Europiniuose turnyruose. Pora tokių dvikovų vyko ir Lietuvoje: 2024-ųjų sausį Panevėžyje su Tel Avivo „Maccabi“ susigrūmė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama „Fenerbahce“ ekipa, o kitą sezoną šių dviejų komandų dvikova vyko Kaune.
Šių metų kovą Stambulo „Anadolu Efes“ krepšininkai „namų“ rungtynes su „Maccabi“ žaidė Rygos „Xiaomi“ arenoje.
