Po Eurolygos sprendimo dėl Izraelio – turkų įniršis: „Niekingi šunsnukiai“

Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Eurolyga 2025
2025-10-16
19:00
BC Dubai
BC Dubai
83
„Barcelona“
„Barcelona“
78
Rungtynių statistika
2025-10-16
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
78
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
89
Rungtynių statistika
2025-10-16
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
88
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
73
Rungtynių statistika
2025-10-16
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
94
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
95
Rungtynių statistika
2025-10-17
20:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
90
Madrido „Real“
Madrido „Real“
75
Rungtynių statistika
2025-10-17
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
81
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
95
Rungtynių statistika
2025-10-17
20:30
„Monaco“
„Monaco“
90
„Valencia“
„Valencia“
84
Rungtynių statistika
2025-10-17
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
83
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
90
Rungtynių statistika
2025-10-17
21:45
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
79
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
91
Rungtynių statistika
2025-10-17
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
88
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
89
Rungtynių statistika
2025-10-22
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-23
20:30
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-23
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-23
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-23
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-23
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-24
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-24
21:00
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-24
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-24
21:45
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
SportasKrepšinis

Po Eurolygos sprendimo dėl Izraelio – turkų įniršis: „Niekingi šunsnukiai“

2025 m. spalio 21 d. 13:29
Lrytas.lt
Eurolyga antradienį kiek netikėtai vienbalsiai priėmė sprendimą grąžinti čempionato rungtynes į Izraelį. Po tokios naujienos Turkijos krepšinio gerbėjai buvo šokiruoti.
Daugiau nuotraukų (1)
Viena didžiausių turkiškų Eurolygai dedikuotų socialinio tinklo „X“ paskyrų „Euroleague Time“ žodžių į vatą nevyniojo. „Niekingi šunsnukiai! Jūsų darbas yra su***“, – Eurolygą žymėdamas rėžė puslapis, tuo pat metu klausdamas savo sekėjų nuomonės.
Netrukus jie sulygino situaciją ir su rusų klubais, kuriems po masinės invazijos į Ukrainą nuo 2022-ųjų metų uždrausta dalyvauti Eurolygoje. „Anksčiau vertusi komandas žaisti kitose šalyse Eurolyga savo sprendimu aiškiai parodė, kad nedarys jokių kompromisų“, – rašo puslapis.
Krepšinio žurnalistas Anilas Uysalas į naujienas reagavo paprastai. „Skandalas“, – cituodamas „BasketNews“ atstovo Donato Urbono įrašą teigė jis.
Komentaruose turkai šį sprendimą garsiai kritikuoja, ragindami abi savo šalies Eurolygos komandas reaguoti. Visgi verta pažymėti, kad tiek Stambulo „Fenerbahce“, tiek ir Stambulo „Anadolu Efes“ šiam sprendimui, pasak „Eurohoops“ žurnalisto Ario Barko, neprieštaravo.
Izraelį ir Turkiją sieja ne patys geriausi santykiai. Izraelyje šios šalies piliečiams yra taikomas aukščiausio laipsnio ribojimas kelionėms į Turkiją – ten vykti yra draudžiama, o Turkijoje esančius kviečiama kuo greičiau palikti šalį.
Dėl Turkijos pareigūnų atsisakymo užtikrinti saugumą atvykstančioms Izraelio komandoms šių dviejų šalių ekipos pastaruosius dvejus metus Europiniuose turnyruose. Pora tokių dvikovų vyko ir Lietuvoje: 2024-ųjų sausį Panevėžyje su Tel Avivo „Maccabi“ susigrūmė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama „Fenerbahce“ ekipa, o kitą sezoną šių dviejų komandų dvikova vyko Kaune.
Šių metų kovą Stambulo „Anadolu Efes“ krepšininkai „namų“ rungtynes su „Maccabi“ žaidė Rygos „Xiaomi“ arenoje.
Tel Avivo MaccabiTel Avivo HapoelStambulo Anadolu Efes
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.