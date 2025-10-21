Trečiosios NKL savaitės naudingiausias žaidėjas R.Ūzas – apie laimę, tradiciją bei įspūdį paliekančius klubus

37-erių krepšininkas suspindo 21,5 taško, 7,5 atkovoto kamuolio, 7,5 rezultatyvaus perdavimo, 3,5 perimto kamuolio ir 35 naudingumo balų vidurkiais.
Pirmajame savaitės mače prieš Ukmergės „Steką“ (105:94) Ūzas surinko 17 taškų, 9 sugriebtus kamuolius, 5 rezultatyvius perdavimus ir 29 efektyvumo balus.
Antrajame susitikime prieš Vilniaus „Rytą-2“ (93:90) jis rungtyniavo keturgubo dublio ritmu – generavo 26 taškus, 6 atkovotus ir 7 perimtus kamuolius, 10 rezultatyvių perdavimų bei 41 balą.
„Mane patį nustebino perimtų kamuolių skaičius, – tinklalapiui „URBO–NKL“ rungtynes sostinėje aptarė puolėjas. – Kažkaip pavyko atsidurti tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje.“
„Nuostabus jausmas, bet žinote, jau esu toje karjeros stadijoje, – vėliau apie benefisą tęsė Ūzas. – Aš jau buvau oficialiai baigęs karjerą 2020-aisiais, bet Gediminas Butkus vis mane viliojo, traukė ir kvietė, o dabar tiesiog negaliu nustoti žaisti.
Smagu, tikrai smagu, bet visiškai nesusireikšminu. Svarbiausia – neprarasti šio ritmo, tos geros atmosferos komandoje.“
Tinklalapyje „URBO–NKL“ – trečiosios savaitės MVP mintys apie Kėdainių sporto klubo tradiciją, didžiausius komandos džiaugsmus, asmeninį žaidimą, čempionato pasikeitimus, geriausią įspūdį paliekančius klubus ir rūkytą žuvį iš miestelėnų.
– Rokai, turėjote dominuojančią savaitę – iškovojote dvi pergales ir MVP vardą. Teko girdėti, kad Kėdainių komandoje šio prizo laimėtojas turi puoselėti tradiciją – bendražygius pavaišinti picomis. Kokios nuotaikos apie savaitę ir susitarimus ekipos viduje?
– Ačiū už sveikinimus, ačiū už tą didelę garbę. Savaitė tikrai puiki, visa čempionato pradžia, sakyčiau, yra puiki. Bandysime neužmigti su tuo slidžiu pergalių skoniu. Turime judėti į priekį, nes tobulėti dar tikrai yra kur.
Lengva atsipalaiduoti, kai taip puikiai sekasi, bet taip – nuotaikos puikios. Mokame ir kovoti, ir pasidžiaugti po rungtynių. Viskas super.
– Ignas Lukošius buvo naudingiausias „URBO–NKL“ žaidėjas pirmąją savaitę. Ar jis jau atsiskaitė su komanda, kaip atrodė puota?
– Puikiai atsiskaitė. Va, kaip tik po pergalės Vilniuje pasitaikė tokia galimybė. Šaunuolis.
– Lukošius sakė, kad dėl jūsų ilgo rungtyniavimo mieste galima jus vadinti kėdainiečiu. Esate iš Palangos – kaip yra iš tikrųjų? Kur širdis?
– Gimęs aš Palangoje, iš ten kilusi visa mamos giminės pusė, bet visą gyvenimą gyvenu Kaune, todėl tikrai esu kaunietis. Bet taip – didžioji širdies dalis priklauso ir Kėdainiams, nes jau 5,5 metų žaidžiu šiame mieste, pradedant nuo LKL, kai atstovavau „Nevėžiui“.
Labai šiltas ryšys su šiuo miestu ir jo gyventojais. Turbūt tai atsispindi ir žaidime, kai esi laimingas ir patenkintas situacija.
– Rungtynėse su Vilniaus „Ryto“ dubleriais judėjote keturgubo dublio link. Retam žaidėjui pavyksta užfiksuoti tokią statistiką. Kaip pavyko taip universaliai sužaisti?
– Mane patį nustebino perimtų kamuolių skaičius. Kažkaip pavyko atsidurti tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje. Dėl žaidimo vadelių laikymo – mes tokia komanda, mūsų prioritetas yra pergalės. Nereikėtų išskirti vieno žaidėjo šioje vietoje.
Jeigu reikėtų sakyti, kas kontroliuoja mūsų žaidimą, tai, be abejo, sakyčiau – Paulius Semaška, Laurynas Danielius, kiti mažiukai, kurie įžaidžia ir skirsto kamuolius.
Nuo jų priklauso ta kontrolė, o aš tiesiog bandau nesugadinti vaizdo, prisidėti kažkur – galbūt šaltesniu protu, patirtimi. Ignas Lukošius puikiai parodė, kad pas mus yra nemažai žaidėjų, kurie gali žaisti MVP ritmu. Kam tą dieną labiausiai sekasi – tas ir imasi iniciatyvos.
Tikslą turime vieną, kurį visi supranta. Pergalės visiems yra svarbiausias dalykas.
– Pabandykite įsivaizduoti geriausių karjeros rungtynių sąrašą. Kurioje vietoje nugultų 41 naudingumo balo šou Vilniuje? Koks pačiam jausmas?
– Nuostabus jausmas, bet žinote, jau esu toje karjeros stadijoje... Aš jau buvau oficialiai baigęs karjerą 2020-aisiais, bet Gediminas Butkus vis mane viliojo, traukė, o dabar negaliu nustoti žaisti.
Smagu, tikrai smagu, bet visiškai nesusireikšminu. Kaip ir minėjau – svarbiausia neprarasti šio ritmo, tos geros atmosferos komandoje.
Tai mums ir leidžia atsiskleisti, nes, patys matote, atsiskleidžia žaidėjai, kurie buvo nežinomi NKL publikai ar kai kuriems treneriams. Šiemet puikiai įrodinėja vertę tiek Laurynas Bimba, tiek Vainius Steponavičius – na, jie yra verti šio lygio. Mane tai labiausiai džiugina.
– Sezono starte lygos naujokė Kėdainių ekipa nestabdo – penkios pergalės per šešerias rungtynes ir lentelės vieta geriausiųjų trejetuke. Viename interviu po mačo teigėte, kad jūs, atėję iš RKL, buvote nurašyti. Ar galėtumėte apie tai išsiplėsti?
– Žinote, galbūt pasiekė mane kažkokios kalbos, nuogirdos, kad „kokie čia tie žaidėjai, ką čia su tokia sudėtimi“. Kažkaip ir bandome įrodyti, bet jau viena, antra, trečia savaitė užbaigta.
Jau jaučiame, kad varžovai nori, bet negali mums kažko padaryti. Laukiame, kuri komanda mes mums tikrą iššūkį.
– Asmeniškai pastaruosius keturis sezonus žaidėte RKL, o prieš tai rungtyniavote Marijampolėje. Kokius pasikeitimus lygoje įžvelgtumėte?
– Viskas žengia į priekį – komunikacija, interaktyvumas. Iš tikrųjų jaučiasi ir dėmesys. Žiūrovai supranta, kad vis dėlto čia yra antroji Lietuvos krepšinio lyga. Krepšinio lygis, nesakyčiau, kad labai pasikeitė.
Galbūt galima sakyti, kad NKL atsijaunino – daugiau jaunimo, mažiau patirties, jei kalbame apie krepšinį. Apskritai tikrai smagu dalyvauti šiame turnyre, smagu dėl lygos.
– 1–3 vietomis dalijatės su Vilkaviškio „Perlas Go“ ir Kauno „Žalgiriu-2“. Su nė vienais iš jų kol kas nebuvote susitikę, bet kurias komandas apskritai išskirtumėte kaip įdomiausias šį sezoną? Kas palieka gerą įspūdį?
– Kitų rungtynių nelabai žiūriu, nes, žinote, čia pusiau profesionalus sportas – kitų reikalų būna šiai dienai. Bet faktas – „Telšiai“ lieka vieni favoritų, Vilkaviškis tikrai žaidžia puikiai, bet dabar neteko pagrindinio įžaidėjo Justino Ramanausko, todėl, manau, jų veidas keisis.
„Žalgirio“ dubleriai visada energingi, perspektyvūs ir talentingi. Su jais niekada nėra lengva. Galbūt sakyčiau, kad Jurbarkas nuvilia. Tikėjausi daugiau iš jų, bet kažkaip neranda savo žaidimo.
Turbūt šios komandos ir yra aktualiausios bei sėkmingiausios, kurias matyčiau ir tolimesnėje sezono stadijoje.
– Kėdainiečiai iš rūbinės nusiuntė nuotaikingą linkėjimą Vytautui Mikaičiui. Kaip galėtumėte apibūdinti jo įsitraukimą į komandos veiklą? Matėme, kad ant marškinėlių puikuojasi „Pravalturas“.
– Palaikymas tikrai jaučiasi, tikrai pateisina kėdainiečio vardą. Palaikymą jaučiame iš jo, iš kitų kėdainiečių, kurie ateina į kiekvienas rungtynes, aukoja savo laiką.
Ar ponia Rūta darosi šukuoseną, kad atrodytų šventiškai, ar Antanas atneša rūkytos žuvies... Na, tas kėdainiečių gyvenimas, miesto euforija tokia ir yra.
Dėl to mes ir stengiamės jų nenuvilti, rodyti gerą rezultatą, nes tikrai turime nuostabią atmosferą.