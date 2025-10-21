Lrytas Premium prenumerata tik
V. Wembanyamai įgriso kalbos apie jo ūgį: „Apie mane yra įdomesnių dalykų“

2025 m. spalio 21 d. 12:10
Lrytas.lt
Jaunosios prancūzų superžvaigždės Victoro Wembanyamos ūgis ne vienerius metus kelia diskusijas. Pačiam žaidėjui tai nelabai patinka.
Prieš dvejus metus NBA naujokų biržos metu 21-erių krepšininko ūgis siekė 221 centimetrą. Prieš šį sezoną oficialiais duomenimis V. Wembanyama dar paaugo iki 226 centimetrų.
Buvęs NBA krepšininkas Bobanas Marjanovičius vienos iš apžvalginių laidų metu teigė, kad prancūzo ūgis gali būti net ir dar didesnis. „Aš oficialiai esu 223 cm ūgio. Stoviu šalia jo ir turiu žiūrėti į viršų“, – teigė pernai Šarūno Jasikevičiaus treniruojamose Stambulo „Fenerbahce“ komandoje žaidęs serbas.
Paklaustas apie nuolatines kalbas apie jo ūgį, pats V. Wembanyama nebuvo linkęs leistis į kalbas apie tai.
„Negaliu sakyti, kad patinka. Bėgant metams tai patapo man nesvarbia tema. Mano nuomone, apie mane yra daugybė žymiai įdomesnių dalykų“, – su šypsena pasakė žaidėjas.
Kiek vėliau 21-erių prancūzas atskleidė, kad jo tikslas su „San Antonio Spurs“ šiemet – 6-oji vieta Vakarų konferencijoje ir tiesioginis patekimas į atkrintamąsias.
V. Wembanyama turėjo praleisti didžiąją 2024-25 m. sezono dalį dėl netikėtai atrastos peties venos trombozės.
