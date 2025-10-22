Lrytas Premium prenumerata tik
„Barcelona“ treneris „Žalgiriui“ pažėrė įvertinimų – užkliuvo ir Kauno ekipos biudžetas

2025 m. spalio 22 d. 18:02
Lrytas.lt
Kauno „Žalgiris“ jau ketvirtadienį sužais Eurolygos šeštojo turo dvikova, o lietuvių varžovais bus „Barcelona“ ekipos atstovai. Abu klubai savo sąskaitoje turi po 3 laimėjimus ir dvi nesėkmes bei žengia turnyro lentelėje pagal turimą statistiką greta – užima 6–7 vietas.
Prieš ketvirtadienio dvikovą kalbėjęs „Barcelona“ klubo treneris Joanas Penarroya aiškino apie komandą užgriuvusias problemas.
Dar prieš pasisakymus katalonai pranešė, jog Dario Brizuela dėl praėjusią savaitę gautos sėdmenų raumens traumos praleis rungtynes su „Žalgiriu“.
Kitą vertus pareikšta, kad galimai aikštėje bus tris savaites nerungtyniavęs argentinietis Nicolasas Laprovittola.
„Į rotaciją įtraukiame Sayoną Keitą – žaidėją iš antrosios mūsų komandos, jis mums padeda. Mano pareiga dabar – optimizuoti išteklius, negaliu galvoti apie tai, ko neturiu ir kuo negaliu pasikliauti.
Turime daug traumų, tai sudėtinga ir tos problemos gali tik didėti, jei nespręsime jų. Treniruojamės mažai, daug rungtyniaujame, daug ir keliaujame.
Daug kas priklauso nuo mūsų mentaliteto ir sveikatos“, – sakė ispanas.
Katalonų strategas konstatavo, kad kauniečiai šiame Eurolygos sezone yra stipresni nei praėjusiame.
„Tai – stipresnė komanda, aukštesnio lygio nei ankstesniais metais. Padidėjęs biudžetas atspindi jų turimas ambicijas.
Jie sustiprėjo tokiais žaidėjais kaip Nigelas Williamsas-Gossas, Maodo Lo ir Mosesas Wrightu, taip pat išsaugojo Sylvainą Francisco“, – sakė treneris.

