Sportas Krepšinis

„Kibirkštis“ atsisveikino su aukštaūge L. Želnyte

2025 m. spalio 22 d. 15:29

Puolėja Laura Želnytė nebevilkės Vilniaus „Kibirkšties-TOKS“ komandos marškinėlių. Iki 2025–2026 m. sezono pabaigos turėjusi galioti sutartis nutraukta abipusiu susitarimu.
Vasarą prie komandos prisijungusi 190 cm ūgio krepšininkė „Open Smart Way MLKL“ čempionate sužaidė trejas rungtynes, kuriose vidutiniškai žaidė po 15 minučių ir pelnė po 3,3 taško, atkovojo po 3,3 kamuolio bei atlikdavo po 2 rezultatyvius perdavimus, rinkdama po 5,3 naudingumo balo.
FIBA Europos taurės turnyre 31 metų L. Želnytės indėlis buvo epizodinis. Ji aikštelėje pasirodė tik akistatoje su Kelterno „Rutronik Stars“ ir per 1,5 minutės pasižymėti nespėjo.
Atrankoje į moterų Eurolygą krašto puolėjos ir vidurio puolėjos pozicijose galinti žaisti krepšininkė per dvejas rungtynes fiksavo 1 taško, 3 atkovotų kamuolių, 1 rezultatyvaus perdavimo ir 3 naudingumo balų vidutinę statistiką.
„Kibirkšties“ moterų krepšinio klubas dėkoja L. Želnytei už darbą ir linki sėkmės tolesnėje karjeroje.
Vilniaus Kibirkštis

