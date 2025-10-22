„Ryto“ naujokas žvelgė į žalgirietį: jis didžiulis autoritetas visai šaliai

Vienas iš „Ryto“ legionierių Kay'us Bruhnke vylėsi, kad artėjančiame mače Lietuvos vicečempionai parodys kitokį veidą nei praėjusią savaitę Vokietijoje.
„Tikiu, kad šioms rungtynėms pasiruošėme gerai. Laukiame kietos kovos ir tikimės, kad išeisime su tinkama energija“, – samprotavo 24-erių krepšininkas.
Savaitgalį vykusiose Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse jis buvo vienas iš pagrindinių „Ryto“ vedlių į pergalę prieš „Neptūną“ (97:93).
Vokietis pergalingame mače įmetė 13 taškų.
„Tai prideda man pasitikėjimo. Rungtynėse prieš „Neptūną“ kaip komanda mes žengėme didelį žingsnį į priekį. Manau, kad tai ir yra svarbiausia. Jei ir toliau mes taip dirbsime, galime pasiekti daug“, – tęsė „Ryto“ naujokas.
Jis nėra vienintelis Lietuvoje rungtyniaujantis vokietis. Svarbų vaidmenį šiame sezone atlieka ir prie Kauno „Žalgirio“ prisijungęs naujai iškeptas Europos čempionas Maodo Lo.
Kokie yra K.Bruhnkes ir žalgiriečio santykiai?
„Žinau Maodo nuo to laiko, kai žaidėme Vokietijoje vienas prieš kitą. Neturime artimo ryšio, tad nesikalbėjome.
Tačiau visai Vokietijai jis yra autoritetas. Faktas, kad jis buvo svarbi rinktinės dalis, kuri laimėjo pasaulio ir Europos čempionatus. Jis yra didžiulis autoritetas, turi daug patirties. Manau, kad pakalbėsime, kai susitiksime, bet kol kas to nebuvo“, – atviravo „Ryto“ legionierius.
Jis pridūrė, kad kol kas kvietimo į artėjantį FIBA langą atstovauti Vokietijos krepšinio rinktinei dar nesulaukė, bet teigė, kad jei tokia galimybė atsiras, jis bus labai laimingas.
„Ryto“ ir „Promitheas“ akistata vyks trečiadienį, 19 val. 30 min.
Vilniaus RytasMaodo LoKauno Žalgiris
Rodyti daugiau žymių