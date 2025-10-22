Ankstyvoji Eurolygos dvikova: „Maccabi“ prieš „Real“

Lrytas Premium prenumerata tik
2025-10-17
20:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
90
Madrido „Real“
Madrido „Real“
75
Rungtynių statistika
2025-10-17
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
81
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
95
Rungtynių statistika
2025-10-17
20:30
„Monaco“
„Monaco“
90
„Valencia“
„Valencia“
84
Rungtynių statistika
2025-10-17
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
83
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
90
Rungtynių statistika
2025-10-17
21:45
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
79
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
91
Rungtynių statistika
2025-10-17
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
88
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
89
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
42
Madrido „Real“
Madrido „Real“
41
Rungtynių statistika
2025-10-23
20:30
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-23
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-23
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-23
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-23
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-24
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-24
21:00
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-24
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-24
21:45
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-28
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-28
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-28
22:00
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-28
22:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-10-28
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-28
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-28
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-28
23:00
„Valencia“
„Valencia“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
SportasKrepšinis

Ankstyvoji Eurolygos dvikova: „Maccabi“ prieš „Real“

2025 m. spalio 22 d. 20:26
Lrytas.lt
Eurolygoje startuoja šeštasis turas, o jį neįprastai anksti pradeda du klubai – trečiadienį Belgrade kaunasi namų teisėmis besivaržantis Tel Avivo „Maccabi“ ir Madrido „Real“.
Daugiau nuotraukų (1)
„Maccabi“ ir šį Eurolygos sezoną žaidžia ne patį geriausią krepšinį – Tel Avivo atstovai patytę yra keturis pralaimėjimus ir tik kartą iškovojo pergalę. Praėjusią dvigubų mačų savaitę „Maccabi“ krito nuo „Barcelona“ ekipos 71:92 ir nuo Pirėjo „Olympiakos“ 94:95.
Vienintelę pergalę turnyre Izraelio klubas iškovojo prieš savo tautiečius Tel Avivo „Hapoel“ 103:90.
Tuo tarpu „Real“ praėjusią savaitę sužaidė banguotai – pradžioje namie įveikė Belgrado „Partizan“ 93:86, tačiau po to išvykoje krito nuo Belgrado „Crvena Zvezda“ 75:90.
Per visą turnyro istoriją „Maccabi“ ispanus buvo įveikusi 14 kartų, o „Real“ džiaugėsi sėkme 26 kartus.
Per pastaruosius penkis mačus Izraelio ekipa šventė pergalę 2 kartus ir šios pergalės siekė daugiausiai 4 taškus.
Madrido RealTel Avivo MaccabiEurolyga

