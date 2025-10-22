Ankstyvoji Eurolygos dvikova: „Maccabi“ prieš „Real“

„Maccabi“ ir šį Eurolygos sezoną žaidžia ne patį geriausią krepšinį – Tel Avivo atstovai patytę yra keturis pralaimėjimus ir tik kartą iškovojo pergalę. Praėjusią dvigubų mačų savaitę „Maccabi“ krito nuo „Barcelona“ ekipos 71:92 ir nuo Pirėjo „Olympiakos“ 94:95.
Vienintelę pergalę turnyre Izraelio klubas iškovojo prieš savo tautiečius Tel Avivo „Hapoel“ 103:90.
Tuo tarpu „Real“ praėjusią savaitę sužaidė banguotai – pradžioje namie įveikė Belgrado „Partizan“ 93:86, tačiau po to išvykoje krito nuo Belgrado „Crvena Zvezda“ 75:90.
Per visą turnyro istoriją „Maccabi“ ispanus buvo įveikusi 14 kartų, o „Real“ džiaugėsi sėkme 26 kartus.
Per pastaruosius penkis mačus Izraelio ekipa šventė pergalę 2 kartus ir šios pergalės siekė daugiausiai 4 taškus.