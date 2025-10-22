Čempionų lygos grupių kovų pusiaukelė: „Rytas“ prieš A grupės lyderį „Promitheas“

Tai buvo trečiasis šių ekipų susitikimas per visą Čempionų lygos istorija. Ankstesnes dvi rungtynes laimėjo vilniečiai, tačiau abu mačai, vykę 2023 m. spalį ir lapkritį, baigėsi vos dviejų taškų skirtumu.
Šįkart nuo dvikovos pradžios diktuoti savo sąlygas buvo nusiteikę Patrų žaidėjai, kurie pirmavo 9:6, 13:10. Tačiau likus kovoti 3 min. „Rytas“ perėmė iniciatyvą ir po Igno Sargiūno tritaškio išsiveržė į priekį 20:15.
Vilniečiai nestabdė, padidino persvarą iki dviženklės persvaros – 28:17, o po dešimties minučių pirmavo 29:19.
Antrojo kėlinio pradžioje skirtumas padidijo tarp komandų iki 35:19.Likus iki pertraukos 3 min. vilniečiai turėjo ir toliau dviženklę persvarą – 44:32.
Pergalingai tarptautines kovas pradėję ir lenkų „Legia“ 93:85 įveikę LKL vicečempionai skaudų antausį gavo praėjusią savaitę, kai išvykoje 83:92 turėjo pripažinti Vokietijos Heidelbergo „MLP Academics“ krepšininkų pranašumą.
Ši netikėta vokiečių pergalė Čempionų lygos A grupėje įnešė nemažai sumaišties – dabar tiek „Rytas“, tiek ir „MLP Academics“ savo sąskaitoje turi po vieną pergalę ir dalinasi 2–3 poziciją.
Vienvaldžiais grupės lyderiais yra trečiadienį su vilniečiais santykius besiaiškinantys „Promitheas“ krepšininkai: jie susitvarkė su „MLP Academics“ 89:83 ir palaužė „Legia“ 68:64.
Be pergalių šioje grupėje lieka Varšuvos „Legia“, kuri rikiuojasi paskutinėje vietoje.
Vilniaus ekipa dar nė karto per septynerius metus, kiek dalyvauja Čempionų lygoje, nesugebėjo laimėti abiejų pirmųjų dvikovų.
Vilniaus „Rytas“ FIBA Čempionų lygos A grupėje varžosi dviejų ratų sistemą su lenkų Varšuvos „Legia“, vokiečių Heidelbergo „MLP Academics“ ir graikų Patrų „Promitheas“.
Grupės nugalėtojas pateks tiesiai į „Top 16“ etapą, o antrą ir trečią vietas grupėje užėmusios komandos žais įkrintamosiose akistatose su kitų grupių komandomis.
Pastaraisiais metais „Rytui“ niekaip nepavyksta peržengti „Top 16“ etapo, bet Giedriaus Žibėno komanda šį sezoną tikisi nutraukti šį prakeiksmą ir įskrieti į „Top 8“.