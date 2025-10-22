D. Sirvydis nesureikšmina „Žalgirio“ duobelės: „Gal net ir išeis į naudą“

Prieš iškeliaujant į Katalonijos regiono sostinę, savo įžvalgas išsakė Deividas Sirvydis.
„Praėjusią savaitę neturėjome geriausios atkarpos, bet toks sezonas, toks krepšinis. Galima sakyti, kad gal net ir išeis į naudą, kad tie pralaimėjimai nutiko būtent šiuo momentu. Išanalizavome, kas neveikia, kur reikia pasitempti, dirbome treniruotėse ir ruošėmės būsimoms rungtynėms“, – kalbėjo žalgirietis.
Paklaustas apie tai, kad žalgiriečiams kelis kartus šiame sezone nepavyko išsaugoti dviženklio pranašumo, gynėjas minėjo koncentracijos stoką.
„Sunku pasakyti, čia turi įtakos tas mūsų greitas žaidimas ir noras pabėgti dar toliau, šalto proto nebuvimas. Taip pat darome ir neišprovokuotų klaidų, kai patys tikrai galėtume ramiau sustovėti, bet per tą užsidegimą taip ir įvyksta“, – pakomentavo D.Sirvydis.
Gynėjas kalbėjo ir apie svarbiausius akcentus prieš dvikovą su „FC Barcelona“ klubu.
„Visų pirma, svarbiausia bus įvykdyti savo planą. Labai svarbu gynyba, ypač žaidžiant prieš „FC Barcelona“ krepšininkus, kurie, kaip visada, greitai bėga, atlieka daug metimų, žaidžia ispanišką žaidimą. Svarbiausia bus atstovėti jų greičius ir susitvarkyti gynyboje“, – varžovų žaidimo stilių pakomentavo žalgirietis.
D.Sirvydis taip pat pridėjo, kad po sunkesnės savaitės, žalgiriečiai neprarado savo veido ir dirba toliau.
„Būna tų tokių duobelių, kurių neišvengiame sezono metu. Žiūrint į ankstesnes rungtynes, gavome fiziškesnius varžovus negu prieš tai, o tai mus išmušė iš mūsų derinių ir ritmo, tačiau mūsų identitetas išlikęs, dirbame toliau ir viskas bus gerai“, – užtikrintai atsakė D.Sirvydis.
„Žalgirio“ ir „FC Barcelona“ akistata Barselonoje prasidės jau šį ketvirtadienį 21.30 val. Lietuvos laiku.
Deividas SirvydisKauno ŽalgirisBarcelona
