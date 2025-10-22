D. Sirvydis nesureikšmina „Žalgirio“ duobelės: „Gal net ir išeis į naudą“

Lrytas Premium prenumerata tik
Eurolyga 2025
2025-10-17
20:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
90
Madrido „Real“
Madrido „Real“
75
Rungtynių statistika
2025-10-17
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
81
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
95
Rungtynių statistika
2025-10-17
20:30
„Monaco“
„Monaco“
90
„Valencia“
„Valencia“
84
Rungtynių statistika
2025-10-17
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
83
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
90
Rungtynių statistika
2025-10-17
21:45
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
79
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
91
Rungtynių statistika
2025-10-17
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
88
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
89
Rungtynių statistika
2025-10-22
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-23
20:30
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-23
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-23
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-23
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-23
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-24
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-24
21:00
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-24
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-24
21:45
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-28
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-28
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-28
22:00
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-28
22:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-10-28
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-28
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-28
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-28
23:00
„Valencia“
„Valencia“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
SportasKrepšinis

D. Sirvydis nesureikšmina „Žalgirio“ duobelės: „Gal net ir išeis į naudą“

2025 m. spalio 22 d. 14:30
zalgiris.lt
Kauno „Žalgirio“ krepšininkų šį ketvirtadienį laukia dar vienos išvykos rungtynės. Eurolygos šeštajame ture žalgiriečiai susitiks su „FC Barcelona“ ekipa.
Daugiau nuotraukų (10)
Prieš iškeliaujant į Katalonijos regiono sostinę, savo įžvalgas išsakė Deividas Sirvydis.
„Praėjusią savaitę neturėjome geriausios atkarpos, bet toks sezonas, toks krepšinis. Galima sakyti, kad gal net ir išeis į naudą, kad tie pralaimėjimai nutiko būtent šiuo momentu. Išanalizavome, kas neveikia, kur reikia pasitempti, dirbome treniruotėse ir ruošėmės būsimoms rungtynėms“, – kalbėjo žalgirietis.
Paklaustas apie tai, kad žalgiriečiams kelis kartus šiame sezone nepavyko išsaugoti dviženklio pranašumo, gynėjas minėjo koncentracijos stoką.
„Sunku pasakyti, čia turi įtakos tas mūsų greitas žaidimas ir noras pabėgti dar toliau, šalto proto nebuvimas. Taip pat darome ir neišprovokuotų klaidų, kai patys tikrai galėtume ramiau sustovėti, bet per tą užsidegimą taip ir įvyksta“, – pakomentavo D.Sirvydis.
Gynėjas kalbėjo ir apie svarbiausius akcentus prieš dvikovą su „FC Barcelona“ klubu.
„Visų pirma, svarbiausia bus įvykdyti savo planą. Labai svarbu gynyba, ypač žaidžiant prieš „FC Barcelona“ krepšininkus, kurie, kaip visada, greitai bėga, atlieka daug metimų, žaidžia ispanišką žaidimą. Svarbiausia bus atstovėti jų greičius ir susitvarkyti gynyboje“, – varžovų žaidimo stilių pakomentavo žalgirietis.
D.Sirvydis taip pat pridėjo, kad po sunkesnės savaitės, žalgiriečiai neprarado savo veido ir dirba toliau.
„Būna tų tokių duobelių, kurių neišvengiame sezono metu. Žiūrint į ankstesnes rungtynes, gavome fiziškesnius varžovus negu prieš tai, o tai mus išmušė iš mūsų derinių ir ritmo, tačiau mūsų identitetas išlikęs, dirbame toliau ir viskas bus gerai“, – užtikrintai atsakė D.Sirvydis.
„Žalgirio“ ir „FC Barcelona“ akistata Barselonoje prasidės jau šį ketvirtadienį 21.30 val. Lietuvos laiku.
Deividas SirvydisKauno ŽalgirisBarcelona
Rodyti daugiau žymių

