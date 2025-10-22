Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
SportasKrepšinis

Europos taurėje – „Lietkabelio“ kaktomuša su grupės lyderiu „LJ Basket“

2025 m. spalio 22 d. 20:20
Lrytas.lt
Panevėžio „Lietkabelio“ krepšininkai trečiadienį kovoja Europos taurės B grupės ketvirtojo turo akistatoje išvykoje, o jų varžovais yra prancūzų Burgo „LJ Basket“ klubas.
Daugiau nuotraukų (4)
Rungtynių pradžioje panevėžiečiai turėjo menką persvarą, tačiau ekipos žaidė lygiai ir po dešimties minučių rezultatas buvo lygus 15:15.
Tačiau antrasis kėlinys svečiams nenusiseke – šeimininkai labai greitai pabėgo spurtavę 18:1 ir pirmavo 40:24. Po dviejų kėlinių prancūzai buvo priekyje 47:31. 
Panevėžiečių varžovas per tris turus nepatyrė pralaimėjimo ir yra vienvaldis B grupės lyderis. „LJ Basket“ sugebėjo nurungti išvykoje italų Trento „Dolomiti“ 79:48, namie – Ankaros „Turk Telekom“ 88:80 ir išvykoje Atėnų „Panionios“ 66:56.
Tuo tarpu panevėžiečiai turi vos vieną laimėjimą, startiniame sezono mače nurungę Stambulo „Besiktas“ 85:79, o po to nusileidę Chemnitzo „Niners“ 67:86 ir praėjusią savaitę namie Ulmo „ratiopharm“ 94:98.
Panevėžio LietkabelisEuropos taurė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.