Europos taurėje – „Lietkabelio“ kaktomuša su grupės lyderiu „LJ Basket“

Rungtynių pradžioje panevėžiečiai turėjo menką persvarą, tačiau ekipos žaidė lygiai ir po dešimties minučių rezultatas buvo lygus 15:15.
Tačiau antrasis kėlinys svečiams nenusiseke – šeimininkai labai greitai pabėgo spurtavę 18:1 ir pirmavo 40:24. Po dviejų kėlinių prancūzai buvo priekyje 47:31.
Panevėžiečių varžovas per tris turus nepatyrė pralaimėjimo ir yra vienvaldis B grupės lyderis. „LJ Basket“ sugebėjo nurungti išvykoje italų Trento „Dolomiti“ 79:48, namie – Ankaros „Turk Telekom“ 88:80 ir išvykoje Atėnų „Panionios“ 66:56.
Tuo tarpu panevėžiečiai turi vos vieną laimėjimą, startiniame sezono mače nurungę Stambulo „Besiktas“ 85:79, o po to nusileidę Chemnitzo „Niners“ 67:86 ir praėjusią savaitę namie Ulmo „ratiopharm“ 94:98.