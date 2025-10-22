Jau pirmose sezono rungtynėse – neįtikėtinas L. Dončičiaus šou

„Lakers“ krito savų sirgalių akivaizdoje 109:119 (22:28, 32:27, 25:35, 30:29)
Aikštės šeimininkų nuo nesėkmės neišgelbėjo ir įspūdingas L.Dončičiaus pasirodymas.
26-erių Slovėnijos krepšinio perlas buvo per plauką nuo trigubo dviženklio – rezultatyviausiu rungtynių žaidėju tapęs L.Dončičius įmetė 43 taškus (15/17 dvit., 2/10 trit., 7/10 baud.), atkovojo 12 kamuolių ir atliko 9 rezultatyvius perdavimus.
Šiose rungtynėse L.Jamesas jam padėti negalėjo. Karalius dėl jaučiamų skausmų praleido ne tik pirmąjį sezono mačą – be krepšinio jis turės verstis iki pat spalio pabaigos.
„Warriors“ į pergalę vedė Jimmy Butlerio ir Stepheno Curry duetas.
J.Butleris prisidėjo įmesdamas 31 tašką, atkovodamas 5 kamuolius ir atlikdamas 4 rezultatyvius perdavimus.
Tuo metu S.Curry sąskaitoje – 23 taškai ir 4 rezultatyvūs perdavimai. Šaltakraujiškas gynėjo žaidimas ketvirtojo kėlinio pabaigoje būtent ir tapo lemtingu raktu į svečių pergalę.
„Los Angeles Lakers“: Luka Dončičius 43, Austinas Reavesas 26, Deandre Aytonas 10.
„Golden State Warriors“: Jimmy Butleris 31, Stephenas Curry 23, Buddy Hieldas 17.
Luka Dončičius Los Angeles Lakers Golden State Warriors
