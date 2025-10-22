Kaune – pirmoji stovykla, skirta pasirengti artėjančiam U16 Europos merginų čempionatui

Ši stovykla – vienas iš pasiruošimo etapų prieš 2026 m. U16 Europos čempionatą. Priminsime, kad praėjusią vasarą Edvino Justos vadovaujama U16 Lietuvos jaunučių rinktinė triumfavo B divizione ir pelnė mūsų šaliai kelialapį į elitinį Senojo žemyno A divizioną.
Džiugina plati kandidačių geografija ir trenerių aktyvumas
Pristatydama pirmąją stovyklą Kaune, projekto vadovė ir trenerė Lina Brazdeikytė sakė: „Buvo tikrai labai smagus ir prasmingas savaitgalis. Merginos atvyko ne tik iš įvairių Lietuvos miestų – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, bet ir užsienio valstybių – Vokietijos ir Didžiosios Britanijos.
Kuo platesnė geografija, tuo geriau visiems. Merginų trenerės ir treneriai labai noriai įsitraukė į procesą – aktyviai domėjosi krepšininkių rezultatais rinktinėse, kur joms reikia patobulėti labiausiai, kaip reiktų dirbti toliau. Labai smagu, kad turime jaunų, aktyvių, ambicingų ir smalsių trenerių.“
1997 m. su Lietuvos rinktine Europos čempione tapusi trenerė L. Brazdeikytė pabrėžė: „Stovyklos tikslas – susidaryti kuo aiškesnį vaizdą, kas galėtų papildyti rinktinės sudėtį ne tik iš 2010 m. kartos žaidėjų, bet ir galbūt 2011 m. gimusių merginų.
Treniruotės ir varžymasis tarpusavyje labai palengvina šį procesą. Tai yra tęstinė stovykla. Jeigu į pirmąją stovyklą kai kurios merginos atvyko išsigandusios, nežinojo, ko tikėtis, neparodė savo galimybių, jos save galės parodyti kitose stovyklose, nes šį sezoną turėsime dar 3 tokio pobūdžio stovyklas. Kitas svarbus stovyklų tikslas – į jas įtraukti kuo daugiau potencialių kandidačių. Manau, būtent dėl šių priežasčių pasirinktas stovyklos formatas yra labai patrauklus.“
Sėkminga vasara iškėlė kartelę
2025 m. visos 3 Lietuvos merginų rinktinės Europos jaunimo čempionatuose pasirodė itin solidžiai. Egidijaus Ženevičiaus treniruojama U20 Lietuvos rinktinė sugrįžo su sidabro medaliais, U16 Lietuvos rinktinė triumfavo B divizione (treneris E. Justa), o U18 Lietuvos rinktinė B divizione pateko į finalo ketvertą (trenerė Jurgita Štreimikytė-Virbickienė).
Atsižvelgdama į šiuos pasiekimus, L. Brazdeikytė pastebėjo: „Po praėjusios vasaros sėkmės jausmas yra dvipusis. Mūsų merginos dabar aiškiai suprato, kad nėra kažkur krepšinio paraštėse ar paribiuose, o Europos čempionatuose gali nuveikti labai gražių dalykų.
Iš kitos pusės, praėjusios vasaros pasirodymai užkėlė kartelę tikrai aukštai. Dabar atsiranda spaudimas, atsakomybė, nes iš autsaiderių pozicijų žaisti visada yra patogiau.“
Paklausta, kokį tikslą merginoms galima kelti artėjančiame U16 Europos čempionato A divizione, L. Brazdeikytė atsakė: „Nesame ta šalis, kuri merginų A divizionuose pastoviai būna tarp lyderių ar tarp visiškų autsaiderių B divizione. Mes esame kažkur per viduriuką ir būtent todėl mums kiekvienose rungtynėse reikia „kapotis“. A diviziono aštuntukas yra tas saldainiukas, kurio visi norime, jeigu pavyksta dar geriau, tai yra tarsi bonusas ir vyšnaitė ant torto.“
Projekto koordinatorė L. Brazdeikytė taip pat pasidžiaugė, kad atrankoje sulaukė ir išeivijos lietuvių iš Didžiosios Britanijos ir Vokietijos: „Esame maža šalis ir atrankos imtimi pasigirti nelabai galime, todėl labai svarbu, kad į atrankas atvyksta ir išeivijos lietuvės.
Negalime į jas numoti lengva ranka, nes tai yra mūsų vaikai – su lietuviškais pasais ir puikiai kalbantys lietuviškai, turintys labai tvirtas šaknis su Lietuva.“
Galiausiai, L. Brazdeikytė pasidžiaugė stovykloje tvyrojusia komandine dvasia ir merginų krepšinio žiniomis: „Prie pietų ar vakarienės stalo kalbos visuomet sukdavosi apie moterų krepšinio aktualijas – MLKL, Lietuvos klubų galimybes Europos taurėje, Lietuvoje vyksiantį Europos čempionatą. Mane maloniai nustebino, kad merginos nuoširdžiai domisi krepšiniu ir žino WNBA, moterų ir vyrų Eurolygos žaidėjus. Tai rodo, kad merginos seka geriausius pavyzdžius, o tai taip pat prisideda prie spartesnio jų tobulėjimo.“
Lietuvos jaunimo rinktinių vyr. treneriai asociacijos „Lietuvos krepšinis“ Vykdomojo komiteto (VK) bus tvirtinami ir paskelbti vasario mėnesį.
Pirmoje U15 ir U16 Lietuvos rinktinės stovykloje dalyvavusių kandidačių sąrašas
Luka Brazdeikytė (V. Knašiaus KM)
Beatričė Stepanovaitė (Panevėžio SC)
Urtė Obrikaitė (Šiaulių KA „Saulė“)
Liepa Gelžinytė (Šiaulių KA „Saulė“)
Deimantė Kripaitė (V. Knašiaus KM)
Miglė Graužaitė (Vilniaus KM)
Deina Jankauskaitė (KA „Žalgiris“)
Jorė Žiliūtė (Sostinės KM)
Guostė Mačiulytė (Vokietija)
Mingailė Zabukaitė (V. Knašiaus KM)
Ermina Agurjanova (V. Knašiaus KM)
Ieva Šiškinaitė (Panevėžio SC)
Augustė Pušinskaitė (V. Knašiaus KM)
Kotryna Grunkytė (KA „Žalgiris“, BC „Deivės“)
Gytė Nacickaitė (Šiaulių KA „Saulė“)
Bernadeta Stundytė (Panevėžio R. Sargūno sporto gimnazija)
Kristalė Saunoriūtė (Šiaulių KA „Saulė“)
Lėja Vaitasiūtė (D. Britanija)
Taurija Steponkutė (Panevėžio SC)
Urtė Gotautė (KA „Žalgiris“)
Viltė Lendzevičiūtė (KA „Žalgiris“/BC „Deivės“)
Adrija Masiulionytė (Vilniaus KM/BC „Deivės“)
Augustė Martinkutė (Telšių SC/BC „Deivės“)
Toma Petkevičiūtė (Marijampolės SC/BC „Deivės“)