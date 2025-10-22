Lrytas Premium prenumerata tik
NBA startavo emocijų bomba: aikštėje – net du pratęsimai ir neeilinė drama

2025 m. spalio 22 d. 06:57
Lrytas.lt
Laukimas baigėsi! Naktį iš antradieni į trečiadienį startavo naujasis NBA sezonas, o jį atidarė pernai čempione tapusi „Oklahoma City Thunder“ (1/0) krepšininkai.
Daugiau nuotraukų (1)
Naujai iškepti čempionai šiose rungtynėse buvo apdovanoti simboliais žiedais, o šventę vainikavo dramatiška pergalė prieš „Houston Rockets“ (0/1) ekipą.
„Thunder“ savo aikštėje patiesė varžovus net po dviejų pratęsimų pareikalavusios kovos 125:124 (27:30, 24:27, 24:22, 29:25, 11:11, 10:9).
Mačo herojumi antrojo pratęsimo pabaigoje tapo Shai Gilgeous-Alexanderis. Likus žaisti kiek daugiau nei 2 sekundes jis išprovokavo Kevino Duranto pražangą.
Prie baudų metimų linijos stojusio gynėjo ranka nesudrebėjo ir jis persvėręs rezultatą išvedė šeimininkus į priekį.
Laiko savo atsakui turėjo ir „Rockets“, bet pergalę galėjęs išplėšti Jabari Smitho tolimas metimas skriejo pro šalį.
S.Gilgeous-Alexanderis buvo pagrindinis „Thunder“ pergalės kalvis. Kanadietis įmetė 35 taškus, o prie jų pridėjo 5 atkovotus kamuolius ir 5 rezultatyvius perdavimus.
„Rockets“ gretose debiutavęs K.Durantas pasižymėjo 23 taškais ir 9 atkovotais kamuoliais.
„Oklahoma City Thunder“: Shai Gilgeous-Alexanderis 35, Chetas Holmgrenas 28, Ajay Mitchellas 16.
„Houston Rockets“: Alperenas Šengunas 39, Kevinas Durantas 23, Amenas Thompsonas 18, Jabari Smithas 16.
