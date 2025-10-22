Neilgai truko: iš NBA į Milaną atvykęs slovėnas – atleistas

Buvo išsiskirta abipusiu sutarimu, oficialiai skelbia Italijos klubas.
28-erių 203 cm ūgio slovėnas sužaidė tik dvejas rungtynes Eurolygoje, per kurias nepelnė nė vieno taško, po kartą suklydo ir prasižengė bei bendrai surinko -5 naudingumo balus. Dėl kelio traumos likusiose rungtynėse, tarp kurių buvo ir dvikova su Kauno „Žalgiriu“, V. Čančaras nežaidė.
Prieš šių metų liepą pasirašydamas sutartį su Ettore Messinos treniruojamu klubu slovėnas iki tol keturis sezonus praleido NBA lygoje, kur atstovavo „Denver Nuggets“ komandai, kurioje dabar žaidžia ir lietuvis Jonas Valančiūnas.
Prieš porą dienų Milano ekipa pasirašė sutartį su puolėju Nate'u Sestina, sezoną pradėjusių „Valencia Basket“ komandoje.