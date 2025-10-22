Neilgai truko: iš NBA į Milaną atvykęs slovėnas – atleistas

Lrytas Premium prenumerata tik
2025-10-17
20:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
90
Madrido „Real“
Madrido „Real“
75
Rungtynių statistika
2025-10-17
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
81
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
95
Rungtynių statistika
2025-10-17
20:30
„Monaco“
„Monaco“
90
„Valencia“
„Valencia“
84
Rungtynių statistika
2025-10-17
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
83
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
90
Rungtynių statistika
2025-10-17
21:45
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
79
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
91
Rungtynių statistika
2025-10-17
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
88
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
89
Rungtynių statistika
2025-10-22
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-23
20:30
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-23
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-23
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-23
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-23
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-24
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-24
21:00
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-24
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-24
21:45
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-28
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-28
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-28
22:00
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-28
22:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-10-28
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-28
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-28
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-28
23:00
„Valencia“
„Valencia“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
SportasKrepšinis

Neilgai truko: iš NBA į Milaną atvykęs slovėnas – atleistas

2025 m. spalio 22 d. 12:30
Lrytas.lt
Milano „Emporio Armani“ išsiskyrė su tik šį sezoną prie klubo prisijungusiu slovėnu Vlatko Čančaru.
Daugiau nuotraukų (1)
Buvo išsiskirta abipusiu sutarimu, oficialiai skelbia Italijos klubas.
28-erių 203 cm ūgio slovėnas sužaidė tik dvejas rungtynes Eurolygoje, per kurias nepelnė nė vieno taško, po kartą suklydo ir prasižengė bei bendrai surinko -5 naudingumo balus. Dėl kelio traumos likusiose rungtynėse, tarp kurių buvo ir dvikova su Kauno „Žalgiriu“, V. Čančaras nežaidė.
Prieš šių metų liepą pasirašydamas sutartį su Ettore Messinos treniruojamu klubu slovėnas iki tol keturis sezonus praleido NBA lygoje, kur atstovavo „Denver Nuggets“ komandai, kurioje dabar žaidžia ir lietuvis Jonas Valančiūnas.
Prieš porą dienų Milano ekipa pasirašė sutartį su puolėju Nate'u Sestina, sezoną pradėjusių „Valencia Basket“ komandoje.
Milano Emporio ArmaniEurolyga

