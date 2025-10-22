Nepražiopsokite: trečiadienį – Eurolygos rungtynės Belgrade

Rungtynės prasidės 21.05 val. Lietuvos laiku, o mačo eigą galėsite sekti Lrytas portale.
Vos 1 pergalę per 5 mačus iškovoję „Maccabi“ krepšininkai užima priešpaskutinę, 19-ąją vietą Eurolygoje, tuo tarpu „Real“ su 3 laimėjimais rikiuojasi 7-oje pozicijoje.
Praėjusio sezono tarpusavio dvikovose komandos pasidalino po 1 pergalę.
Dėl Izraelio ir Palestinos konflikto „Maccabi“ ilgą laiką buvo priversti žaisti namų rungtynes Serbijoje, tačiau antradienį pasirodė naujienos, jog nuo gruodžio mėnesio Eurolyga vėl grįš į Tel Avivą.
Pasak „Eurohoops“ žurnalisto Ario Barko, sprendimas buvo vienbalsis – tam pritarė visi 13 akcininkų.
„Žalgiris“ šeštojo turo išvykos rungtynėse ketvirtadienį 21.30 val. susitiks su „Barcelona“.