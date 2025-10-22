Nepražiopsokite: trečiadienį – Eurolygos rungtynės Belgrade

Lrytas Premium prenumerata tik
2025-10-17
20:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
90
Madrido „Real“
Madrido „Real“
75
Rungtynių statistika
2025-10-17
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
81
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
95
Rungtynių statistika
2025-10-17
20:30
„Monaco“
„Monaco“
90
„Valencia“
„Valencia“
84
Rungtynių statistika
2025-10-17
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
83
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
90
Rungtynių statistika
2025-10-17
21:45
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
79
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
91
Rungtynių statistika
2025-10-17
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
88
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
89
Rungtynių statistika
2025-10-22
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-23
20:30
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-23
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-23
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-23
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-23
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-24
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-24
21:00
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-24
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-24
21:45
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-28
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-28
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-28
22:00
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-28
22:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-10-28
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-28
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-28
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-28
23:00
„Valencia“
„Valencia“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
SportasKrepšinis

Nepražiopsokite: trečiadienį – Eurolygos rungtynės Belgrade

2025 m. spalio 22 d. 14:59
Lrytas.lt
Neįprastą dieną – trečiadienį krepšinio gerbėjų laukia Eurolygos dvikova. Belgrade namų rungtynes žaidžianti Tel Avivo „Maccabi“ (1/4) Aleksandaro Nikoličiaus arenoje priima Madrido „Real“ (3/2) krepšininkus.
Rungtynės prasidės 21.05 val. Lietuvos laiku, o mačo eigą galėsite sekti Lrytas portale.
Vos 1 pergalę per 5 mačus iškovoję „Maccabi“ krepšininkai užima priešpaskutinę, 19-ąją vietą Eurolygoje, tuo tarpu „Real“ su 3 laimėjimais rikiuojasi 7-oje pozicijoje.
Praėjusio sezono tarpusavio dvikovose komandos pasidalino po 1 pergalę.
Dėl Izraelio ir Palestinos konflikto „Maccabi“ ilgą laiką buvo priversti žaisti namų rungtynes Serbijoje, tačiau antradienį pasirodė naujienos, jog nuo gruodžio mėnesio Eurolyga vėl grįš į Tel Avivą.
Pasak „Eurohoops“ žurnalisto Ario Barko, sprendimas buvo vienbalsis – tam pritarė visi 13 akcininkų.
„Žalgiris“ šeštojo turo išvykos rungtynėse ketvirtadienį 21.30 val. susitiks su „Barcelona“.
Tel Avivo MaccabiMadrido RealEurolyga

