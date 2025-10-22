Savo darbu pasidžiaugęs G. Žibėnas: „Buvome logiškesni puolime“

Vilniečiai persvarą pradėjo krautis pirmojo kėlinio antroje pusėje, kuomet ketvirtį užbaigė atkarpa 17:4 ir pirmavo dviženkliu pranašumu, 29:19.
Lyg ant sparnų pasijutę G. Žibėno auklėtiniai nemažino apsukų ir toliau užtikrintu žaidimu didino atotrūkį bei lemiamą kėlinį pasitiko net su 20 taškų persvara, 77:57.
Atrodė, kad paskutinės 10 minučių taps tiesiog formalumu, tačiau svečiai iš Graikijos turėjo kitokių planų.
„Promitheas“ krepšininkai ant parketo žengė su iki tol nedemonstruota energija ir vos per pusantros minutės pelnė 8 taškus paeiliui ir pradėjo grąžinti intrigą rungtynėse. Laiku paimta pertraukėlė neleido svečiams įsibėgėti dar labiau ir rungtynių pabaigoje dar kelias sėkmingas atakas paeiliui surengę „Ryto“ krepšininkai šventė triuškinančią pergalę.
„Tai buvo būtina pergalė, ypatingai po labai prasto pasirodymo Vokietijoje. Džiugiausia, jog tai buvo komandinė pergalė. Žaidėme gerai gynyboje, bet reikia mintyse išlaikyti faktą, jog iš 79 pelnytų taškų, varžovai net 22 jų pelnė po mūsų klaidų. Joks treneris nežino, kaip nuo to apsiginti. Bendrai žiūrint, vaikinai padarė puikų darbą ir pasiekė puikią pergalę“, – po rungtynių kalbėjo G. Žibėnas.
„Ryto“ krepšininkai iš viso suklydo net 20 kartų, o 14 kartų iš 20 kamuolį prarado jį įžeidinėjantys krepšininkai. Vilniečių strategas atskleidė, kaip galima pasitaisyti šioje vietoje žiūrint į ateitį.
„Labai jos [klaidos] negražiai žiūrėjosi viduryje aikštelės. Gal K. McCullumas įmetė per daug taškų, bet iš tų 16, buvo 2 ar 3 metimai iš po krepšio po perimtų kamuolių. Turime būti solidesni. Mes, treneriai, galime padėti žaidėjams persivarant kamuolį juos atlaisvinti, kažkur geresnes užtvaras paruošti, bet čia su patirtimi ir vienas kito supratimu turime išsivalyti tai.
Tai mūsų tikrai nepuošia. 20 klaidų ir įmesti 98 taškus... Tai kažką sako apie potencialą. Labai tuo tikime. O mes, treneriai, turime rasti būdą, kaip išvengti klaidų lygioje vietoje“, – pareiškė G. Žibėnas.
– Prieš mačą jau sakėte, kad varžovai nemėgsta kontakto. Ar sutinkate, kad čia buvo raktas į pergalę.
– Tai buvo vienas pagrindinių faktorių. Šiuolaikinės komandos pastatyto, kad pagrindiniai žaidėjai yra gynėjai. Vienas kuriantis žaidėjas Kendale‘as McCullumas liko su 4 rezultatyviais perdavimais.
Aukščiausio lygio snaiperis Robas Gray‘us neįmetė nei vieno tritaškio. Tačiau prie jo klaidinančių judesių pasigavome ir sumetė nemažai vidutinio nuotolio metimų. Tačiau visumoje 8 iš 18 metimų nėra labai blogas rezultatas mums. Žinome, kad jis tikrai nemėgsta kontakto ir bandėme jo duoti maksimaliai. Žaidėjai padarė milžinišką darbą.
– Prieš minėjote, jog nepavyko nuvesti kamuolio aukštaūgiams. Dabar būtent jie atvedė į pergalę.
– Čia buvo šiek tiek kitokia gynyba, varžovai dažniau keitėsi. Jie į rungtynes kažkiek sugrįžo 3 kėlinio pabaigoje, 4 pradžioje, kuomet prieš paprasčiausią išsikeitimą praradome kelis kamuolius, kur reikėjo įvesti kamuolį dideliam prieš mažą. Kelis kartus net nepastabėjome didelio žaidėjo prieš mažą. Jie sugrįžo į rungtynes atviroje aikštelėje pelnydami pigius taškus.
Uždarėme rungtynes, nes buvome logiškesni puolime. Atradome geresnį perdavimų kampą. Jie rungtynių gale pradėjo rizikuoti, keistis prieš Artūrą Gudaitį. Jeigu mes tokio pranašumo neišnaudotume, atsakomybę kristų ant gynėjų ir trenerių pečių. Lemiamais momentais tą pranašumą išnaudojome.
– Ar tai buvo geriausias Jordano Walkerio mačas?
– Jisai stengėsi žaisti daugiau komandai. Jis atvažiavęs iš kitos kultūros, kito krepšinio, kur jam buvo leidžiama žymiai daugiau ir jis daro labai didelius žingsnius, kad jis prisitaikytų prie mūsų. Ir mes žinoma kažkiek prisitaikyti prie jo. Mes tikrai neatimsime jo talento ir jeigu jis toliau žais komandai, mes jį tikrai surasime, kur jis gali žibėti ryškiau.
Kaip treneriai prisiimame klaidas kelias rungtynes iš eilės, kur parenkame blogas dvikovas jam ir dėl ko jis prisirinkdavo pražangų ir buvo ribotos minutės. Turime būti protingesni su dvikovomis ir neįvesti jo į problemą, kurią turėjome paskutinėse keliose rungtynėse.
– Pats J.Walkeris sakė, kad informaciją semia kaip kempinė. Ar tai yra lengvai treniruojamas žaidėjas?
– Jeigu ta kempinė bus teisinga viso sezono metu, tai jam bus žiaurinė mokykla. Po šio sezono jis gali išvykti tikrai kaip kitas žaidėjas, aukštesnio lygio. Jam padeda ne tik treneriai, bet ir komandos draugai. Jis tikrai ateityje nori eiti kažkur aukščiau, bet jis turi suprasti, kad tos aukštesnio lygio komandos netikrins taškų skaičiaus. Jos tikrins žaidėjo galimybes aišktelėje – kaip jis skaito situacijas, kaip elgiasi, kuomet nesiseka tą dieną. Komandos klaus, koks jo charakteris. Klaus trenerių, štabo. Kiekvieną vasarą tie skambučiai vyksta. Jeigu jis seks visą sistemą, kurią kuriame ir stengsis su ja būti, tuomet tikiu, kad gali žengti žingsnį į aukštesnį lygį. Talento pas jį tiek, kad vežimu vežk.
– 2 pergalės ir 1 pralaimėjimas po pirmojo rato Čempionų lygoje.
– Apibendrinti reikia po grupės. Po kiekvienų rungtynių daug kas keičiasi. Jeigu išvengsime sveikatos problemų, eisime iki galo ir bandysime grupę laimėti. Net jeigu bus traumelių, tikslas nesikeičia – privalome grupę laimėti. Dabar bus dvi išvykos, vienos namų rungtynės. Taip, namuose su savo sirgalių palaikymu esame kita komanda, bet tai negali mūsų išskirti ir daryti kitokia komanda. Tai turi susivienodinti. Sakyčiau, kad nuo ketvirto rato viskas prasideda iš naujo, nes dvi komandos turi po dvi pergales, dvi komandos po vieną. Iš patirties žinome, kad lengva nebus.
– Ką manote apie Niką Stuknį?
– Šaunuolis. Rūbinėje gal per adrenaliną pamiršau skirti kelis žodžius jam, duoti pagyrimų, tai padarysiu čia tai. Ir prieš „Neptūną“, ir šiandien jis davė ne tik minučių, bet ir naudos.
Įėjo gerai, drąsiai, nedarė mentalinių klaidų. Pradėjo viską nuo gynybos, kas jam labai svarbu, nes jaunas žaidėjas gali žaisti tuomet, kai jis padaro gynybinius sustabdymus. Šiandien jis juos padarė, nebuvo taikinys varžovams. Pats pelnė taškus ir davė poilsio komandos draugams.
– Ar stebite draugo Georgios Dedo žaidimą Čempionų lygoje, ar pasidalinate patarimais?
– Jeigu ne kasdien, tai kas antrą dieną susisiekiame. Jam nėra taip paprasta, pas jį visiškai nauja komanda, jis tai komandai atsinešęs visiškai naują sistemą ir visą laiką esu sugniaužęs kumščius už jį. Pas jį nemažai naujokų dar yra komandoje, tai tų problemų irgi nors vežimų vežk. Bet manau įsibėgėjus sezonui jis turės labai smagią ir gerą komandą.
Ryšis nenutrukęs ir bent kas antrą dieną susiekiame, pakalbame, pajuokaujame, paklausiame vienas kito patarimo. Esame artimi ir tikiuosi tas liks labai ilgai.