T. Masiulis prieš išvyką į Barseloną: „Toks jausmas, kad darėme žingsnį atgal“

Prieš kelionę į Katalonijos sostinę žalgiriečių treneris Tomas Masiulis akcentavo norą žaisti geriau gynyboje ir išreiškė siekį, kad komanda koncentruotųsi į save.
„Vykstame pas varžovą solidų, kuris žaidžia tikrai gerą krepšinį, turi labai daug talento puolime, atletiški yra. Laukia sunki išvyka, bet turim žiūrėt savęs. Paskutinėse rungtynėse nežaidėm taip, kai norim, gynyboje, tai turim šitą dalyką pagerint“, – teigė specialistas.
Tai bus pirmasis kartas, kai T. Masiulis Barselonoje dirbs kaip vyriausias komandos treneris. Visgi lietuvis į tai pernelyg didelio dėmesio nekreipia.
– Į Barseloną pirmą kartą vykstate kaip vyriausiasis treneris. Kokius sentimentus puoselėjate ir kokio sutikimo tikitės?
– Susitikimo, visų pirma, tikimės sunkaus, nes, kaip minėjau, žaidžia gerą krepšinį ir yra atletiški. Toj salėj žinau, kad yra visiems labai sunku žaisti. Kiekvienam klubui jaučiu sentimentus, kuriame teko padirbėti, bet tikrai važiuoju dirbt savo darbą.
– Pastaraisiais metais Barselonoje buvo daug lietuvių – tiek žaidėjų, tiek trenerių. Yra kokia priežastis tokiai migracijai?
– Negaliu nieko atsakyti į šitą klausimą. Čia ne mano daržas. Čia reikia jų klausti gal.
– Sezono starte „Barcelona“ prarado du įžaidėjus – Juaną Nunezą ir Nico Laprovittolą, bet jų puolimas yra antras geriausias lygoje. Kokios to priežastys?
– Turi, kuo pakeisti. Gili sudėtis. Ir jaunas žaidėjas Juanas Marcosas prisijungia, pakeičia tuos žaidėjus, gali ir D. Brizuela žaisti, ir K. Punteris iš bėdos gali žaisti, ir T. Satoranskis, taip kad turi tų žaidėjų, tai dėl to. Turi tų patyrusių žaidėjų ir turi, kuo pakeisti.
– Willas Clyburnas puikiai atrodo sezono starte, turi 16 taškų vidurkį. Kodėl jam pavyko taip iššauti?
– Nežinau, jis geras žaidėjas. Jo tie pataikymo procentai yra įspūdingi. Jis yra aukštas, jis tuos metimus tritaškius gali išmesti, meta virš 50% tritaškius, tai dengti tikrai sudėtinga. Jis aplink save turi daug gerų žaidėjų, tai dėl to jam gal lengviau. Jo tie pataikymai tikrai sunkūs metimai ir tuos skaičius duoda ir turi tikrai gerą sezono pradžią. Bus vienas iš iššūkių jį stabdyti.
– „Barcelona“ pasipildė keliais veteranais, tačiau pridėjo ir keletą Eurolygoje iki tol nežaidusių krepšininkų: Mylesą Norrisą ir Mylesą Cale'ą. Koks yra jų potencialas?
– Matosi, kad jie dar tik pratinasi prie Eurolygos ir nėra pagrindinės opcijos puolime. Čia kaip ir natūralus procesas, laikas parodys. Bet kiek jie žaidžia, tiek savo laiką išnaudoja produktyviai. Komanda nežaidžia daug derinių jiems, bet ką jie gauna, jie pasinaudoja savo progomis.
– Ar jaučiasi pokytis komandos atmosferoje po trijų pralaimėjimų praėjusią savaitę?
– Turėjom tiktai vieną treniruotę tik kol kas, dabar turėsim antrą treniruotę. Jeigu nebūtų reakcijos treniruotėse, tai jau tikrai būtų prastai. Bet visą tą reikia perkelt į rungtynes. Reakcija matosi, bet toliau turim judėt į priekį, nes paskutinę savaitę toks jausmas, kad darėm žingsnį atgal, o ne į priekį.
– Ar kitų Eurolygos komandų pavyzdžiai, kai jie turi po 15-16 žaidėjų, verčia galvoti apie papildymą?
– Šiuo momentu tikrai užtenka žaidėjų. Turim gerus žaidėjus, tikiu jais, tiktai mums reikia visą laiką ateiti ir kiekvieną dieną įrodinėti, kad mes esam verti čia būti.
– Ar visi pasirengę išvykai?
– Taip.
