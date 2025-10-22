T. Sedekerskio komanda netikėtai atleido vieną pagrindinių aukštaūgių

Lrytas Premium prenumerata tik
2025-10-17
20:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
90
Madrido „Real“
Madrido „Real“
75
Rungtynių statistika
2025-10-17
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
81
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
95
Rungtynių statistika
2025-10-17
20:30
„Monaco“
„Monaco“
90
„Valencia“
„Valencia“
84
Rungtynių statistika
2025-10-17
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
83
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
90
Rungtynių statistika
2025-10-17
21:45
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
79
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
91
Rungtynių statistika
2025-10-17
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
88
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
89
Rungtynių statistika
2025-10-22
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-23
20:30
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-23
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-23
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-23
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-23
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-24
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-24
21:00
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-24
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-24
21:45
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-28
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-28
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-28
22:00
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-28
22:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-10-28
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-28
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-28
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-28
23:00
„Valencia“
„Valencia“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
SportasKrepšinis

T. Sedekerskio komanda netikėtai atleido vieną pagrindinių aukštaūgių

2025 m. spalio 22 d. 11:26
Lrytas.lt
Trečiadienio rytą Tado Sedekerskio atstovaujama Vitorijos „Baskonia“ netikėtai išplatino žinią, kad atleidžia vieną pagrindinių komandos aukštaūgių.

Kaip oficialiai pranešė klubas, skiriasi baskų ekipos ir centro Luka Šamaničiaus keliai. Kontraktas buvo nutrauktas abipusiu sutikimu dėl asmeninių krepšininko priežasčių.
Per penkerias rungtynes Eurolygoje 25-erių 208 cm ūgio kroatas vidutiniškai pelnė po 7 taškus, atkovojo po 2,6 kamuolio ir rinko po 7,2 naudingumo balo.
Ispanijos ACB lygoje aukštaūgio skaičiai buvo kur kas geresni. Dvejose rungtynėse prieš Saragosos „Casademont“ ir Madrido „Real“ komandas L. Šamaničius rinko po 19 taškų, 4 atkovotus kamuolius ir net 24,5 naudingumo balo.
Per pirmuosius penketą turų Eurolygoje „Baskonia“ pergalės džiaugsmo dar nepatyrė, pralaimėdama visus penkis susitikimus: tris iš jų namie ir du – išvykoje.
Vitorijos BaskoniaACB Ispanijos krepšinio lygaIspanijos krepšinio čempionatas


