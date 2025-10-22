T. Sedekerskio komanda netikėtai atleido vieną pagrindinių aukštaūgių

Kaip oficialiai pranešė klubas, skiriasi baskų ekipos ir centro Luka Šamaničiaus keliai. Kontraktas buvo nutrauktas abipusiu sutikimu dėl asmeninių krepšininko priežasčių.
Per penkerias rungtynes Eurolygoje 25-erių 208 cm ūgio kroatas vidutiniškai pelnė po 7 taškus, atkovojo po 2,6 kamuolio ir rinko po 7,2 naudingumo balo.
Ispanijos ACB lygoje aukštaūgio skaičiai buvo kur kas geresni. Dvejose rungtynėse prieš Saragosos „Casademont“ ir Madrido „Real“ komandas L. Šamaničius rinko po 19 taškų, 4 atkovotus kamuolius ir net 24,5 naudingumo balo.
Per pirmuosius penketą turų Eurolygoje „Baskonia“ pergalės džiaugsmo dar nepatyrė, pralaimėdama visus penkis susitikimus: tris iš jų namie ir du – išvykoje.
