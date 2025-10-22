Traumų išretintą „Crvena Zvezda“ papildys su „Olympiakos“ sietas gynėjas

Lrytas Premium prenumerata tik
2025-10-17
20:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
90
Madrido „Real“
Madrido „Real“
75
Rungtynių statistika
2025-10-17
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
81
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
95
Rungtynių statistika
2025-10-17
20:30
„Monaco“
„Monaco“
90
„Valencia“
„Valencia“
84
Rungtynių statistika
2025-10-17
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
83
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
90
Rungtynių statistika
2025-10-17
21:45
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
79
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
91
Rungtynių statistika
2025-10-17
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
88
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
89
Rungtynių statistika
2025-10-22
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-23
20:30
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-23
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-23
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-23
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-23
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-24
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-24
21:00
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-24
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-24
21:45
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-28
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-28
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-28
22:00
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-28
22:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-10-28
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-28
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-28
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-28
23:00
„Valencia“
„Valencia“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
SportasKrepšinis

Traumų išretintą „Crvena Zvezda“ papildys su „Olympiakos“ sietas gynėjas

2025 m. spalio 22 d. 13:15
Lrytas.lt
Nors su jo pavarde buvo siejamas Pirėjo „Olympiakos“ klubas, keturis sezonus NBA lygoje praleidęs Jaredas Butleris keliaus į Serbiją.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip skelbia „Eurohoops“ žurnalistas Stavros Barbarousis, 25-erių 191 cm ūgio gynėjas pasirašys sutartį su Donato Motiejūno atstovaujama Belgrado „Crvena Zvezda“ komanda.
Amerikiečio paslaugomis domėjosi ir „Olympiakos“ komanda, tačiau, pasak SPORT24 žurnalisto Konstantino Melayesso, derybos iširo dėl žaidimo laiko. Krepšininkas norėjo jo gauti apsčiai, tačiau daugybę gynėjų sudetyje turinti Pirėjo komanda to garantuoti negalėjo.
Per keturis sezonus NBA J. Butleris vidutiniškai rinko po 6,7 taško, 1,5 atkovoto kamuolio ir 2,8 rezultatyvaus perdavimo. Karjerą jis pradėjo „Utah Jazz“ komandoje, vėliau persikėlė į „Oklahoma City Thunder“, „Washington Wizards“ ir „Philadelphia 76ers“ ekipas.
Belgrado Crvena ZvezdaPirėjo OlympiakosEurolyga

