Traumų išretintą „Crvena Zvezda“ papildys su „Olympiakos“ sietas gynėjas

Kaip skelbia „Eurohoops“ žurnalistas Stavros Barbarousis, 25-erių 191 cm ūgio gynėjas pasirašys sutartį su Donato Motiejūno atstovaujama Belgrado „Crvena Zvezda“ komanda.
Amerikiečio paslaugomis domėjosi ir „Olympiakos“ komanda, tačiau, pasak SPORT24 žurnalisto Konstantino Melayesso, derybos iširo dėl žaidimo laiko. Krepšininkas norėjo jo gauti apsčiai, tačiau daugybę gynėjų sudetyje turinti Pirėjo komanda to garantuoti negalėjo.
Per keturis sezonus NBA J. Butleris vidutiniškai rinko po 6,7 taško, 1,5 atkovoto kamuolio ir 2,8 rezultatyvaus perdavimo. Karjerą jis pradėjo „Utah Jazz“ komandoje, vėliau persikėlė į „Oklahoma City Thunder“, „Washington Wizards“ ir „Philadelphia 76ers“ ekipas.