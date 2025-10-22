Lrytas Premium prenumerata tik
Utenos „Juventus“ sudrebino permainos: skelbia apie atsisveikinimą su žaidėju

2025 m. spalio 22 d. 10:05
Utenos „Juventus“ komandos sudėtyje – pokyčiai. Aukštaitijos klubas nutraukė sutartį su 26-erių amerikiečiu Ryanu Schwiegeriu. Kontraktas nutrauktas abipusiu susitarimu.
„Dėkojame Ryanui už laiką ir pastangas atstovaujant mūsų komandai. Sudarydami sutartį buvome numatę tam tikras sąlygas, suteikiančias klubui galimybę ją nutraukti be finansinių nuostolių, todėl pasinaudojome šia galimybe. Ryanas – tikras profesionalas, ir po atviro pokalbio sutikome, kad toks sprendimas šiuo metu yra geriausias“, – teigė „Juventus“ direktorius Rolandas Jarutis.
Vasarą prie uteniškių prisijungęs R. Schwiegeris LKL, kurią remia Betsson, čempionate per vidutiniškai 19 minučių pelnė po 4,6 taško (40 % dvitaškių), atkovojo po 2,6 kamuolio, atliko po 1,6 rezultatyvaus perdavimo ir rinko po 5 naudingumo balus.
FIBA Čempionų lygos atrankos turnyre amerikietis fiksavo 3,5 taško, 2 atkovotų kamuolių ir 1 naudingumo balo vidurkius.
„Juventus“ jau pradėjo darbus ieškant naujojo žaidėjo.
„Analizuojame rinką ir vertiname kelis galimus variantus. Tikiu, kad kartu su trenerių štabu greitu metu rasime tinkamą sprendimą ir galėsime pristatyti naujienas“, – sakė R. Jarutis.
Po penkių LKL, kurią remia Betsson, turų uteniškiai yra iškovoję vieną pergalę ir patyrę keturis pralaimėjimus. Turnyrinėje lentelėje komanda šiuo metu rikiuojasi aštuntoje vietoje.
