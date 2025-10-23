Lrytas Premium prenumerata tik
Sportas Krepšinis

„Heat“ treneris pakomentavo Kasparo Jakučionio traumos situaciją

2025 m. spalio 23 d. 07:01
Dėl dešiniosios kirkšnies traumos Kasparas Jakučionis nebuvo registruotas pirmosiose „Miami Heat“ NBA sezono rungtynėse.
Be lietuvio žaidę Floridos klubo krepšininkai išvykoje 121:125 (39:38, 26:31, 26:21, 30:35) pralaimėjo „Orlando Magic“ komandai.
Rezultatyviausias pralaimėtojų gretose buvo 28 taškus pelnęs ir 9 kamuolius atkovojęs gynėjas Normanas Powellas. 18 taškų pridėjo Andrew Wigginsas, 16 – Daviono Mitchello sąskaitoje. Nugalėtojus į pergalę vedė po 24 taškus pelnę Paolo Banchero (11 atk. kam.) ir Franzas Wagneris.
Po rungtynių „Heat“ vyr. treneris Erikas Spoelstra, neseniai paskirtas naujuoju JAV rinktinės treneriu, pakomentavo K. Jakučionio traumos situaciją.
„Jam viskas gerai. Žinau, kad jis kasdien daro vis daugiau ir daugiau, bet neturiu tikslios jo sugrįžimo datos“, – teigė specialistas.
Lietuvis dėl dešiniosios kirkšnies patempimo praleido paskutiniąsias dvejas ikisezonines rungtynes.
