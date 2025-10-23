„Lietkabelis“ turi naujoką: atvyksta pernai Belgijoje rungtyniavęs gynėjas

26-erių amerikietis sezoną pradėjo Heidelbergo „MLP Academics“ klube, su kurio apranga Vokietijos čempionate per 4-erias rungtynes fiksavo 9,8 taško, 3 rezultatyvių perdavimų ir 2,3 atkovoto kamuolio vidurkius.
1,85 m ūgio krepšininkas spėjo sužaisti ir 1 mačą FIBA Čempionų lygoje – dvikovoje prieš Vilniaus „Rytą“ pasižymėjo 4 taškais ir rezultatyviu perdavimu.
Praėjusiame sezone Flowersas rungtyniavo Antverpeno „Giants“ klube. Atstovaudamas jam jungtinėje Belgijos-Nyderlandų lygoje vidutiniškai rinko po 15,8 taško (37,6% trit.), 4,6 rezultatyvaus perdavimo ir 3,1 atkovoto kamuolio.
Prieš tai amerikietis du sezonus atstovavo Kircheimo „Knights“ komandai Vokietijos antroje lygoje, 2023 m. vasarą su Otavos „BlackJacks“ varžėsi Kanados čempionate.
„Susiklosčius nedėkingai situacijai, kuomet iš rikiuotės ilgam laikui iškrito Trey'us ir Nojus, turėjome ieškoti papildymo, – sakė „Lietkabelio“ sporto direktorius Lukas Grabauskas.
„Mūsų sprendimas buvo pasikviesti Michaelą, kuris gali žaisti įžaidėjo ir atakuojančio gynėjo pozicijose, sugeba tiek pats pelnyti taškus, tiek kurti komandos draugams. Šį žaidėją žinojome ir kurį laiką sekėme. Tikimės, kad adaptacija bus sklandi ir naujokas padės klubui pasiekti bendrus tikslus.“