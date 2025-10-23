„Olympiakos“ treneris juokiasi iš gandų apie žaidėjus: „Skatinu žmones labiau pagalvoti“

Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
Eurolyga 2025
2025-10-22
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
92
Madrido „Real“
Madrido „Real“
91
Rungtynių statistika
2025-10-23
20:30
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-23
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-23
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-23
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-23
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-24
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-24
21:00
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-24
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-24
21:45
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-28
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-28
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-28
22:00
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-28
22:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-10-28
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-28
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-28
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-28
23:00
„Valencia“
„Valencia“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-29
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-29
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
„Monaco“
„Monaco“
SportasKrepšinis

„Olympiakos“ treneris juokiasi iš gandų apie žaidėjus: „Skatinu žmones labiau pagalvoti“

2025 m. spalio 23 d. 09:02
Lrytas.lt
Pirėjo „Olympiakos“ komanda pastaruoju metu itin aktyviai minima žaidėjų rinkoje. Apie tai pasisakęs komandos treneris Georgios Bartzokas viską nuleido juokais.
Daugiau nuotraukų (1)
Nepavykus deryboms su Jaredu Butleriu, kuris galiausiai nusprendė pasirašyti sutartį su Belgrado „Crvena Zvezda“, graikų klubas šiuo metu kalbasi su NBA gynėju Spenceriu Dinwiddie, rašo „Sport24“ žurnalistas Konstantinos Melayes.
Nors Evanas Fournier, Thomas Walkupas ir Shaquielle'as McKissicas jau sugrįžo į rikiuotę ir išskrido su komanda į Vokietiją rungtynėms su Miuncheno „Bayern“, dėl ikisezoninėse rungtynėse patirtos traumos šiuo metu komandai vis dar negali padėti Keenanas Evansas.
„Aš nieko neprašiau, – apie naujo gynėjo įsigijimą oro uoste kalbėjo G. Bartzokas. – Norėčiau pasakyti, kad sprendžiant iš to, ką perskaičiau nuo vasaro pradžios, tik kokie 5% visų žaidėjų pasirašymų buvo grįsti realiu mūsų susidomėjimu žaidėju. Skatinu žmones šiek tiek labiau pagalvoti, kai jie perskaito, kad „Olympiakos“ įsigijo žaidėją.“
Tuo tarpu apie galimą papildomą konkurenciją gynėjų grandyje paklaustas T. Walkupas į kalbas nesileido.
„Mūsų darbas nėra apie tai šnekėti. Turime tiesiog žaisti rungtynes. Klauskite to valdžios“, – atkirto jis.
Pirėjo OlympiakosGeorgios BartzokasEurolyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.