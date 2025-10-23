„Olympiakos“ treneris juokiasi iš gandų apie žaidėjus: „Skatinu žmones labiau pagalvoti“

Nepavykus deryboms su Jaredu Butleriu, kuris galiausiai nusprendė pasirašyti sutartį su Belgrado „Crvena Zvezda“, graikų klubas šiuo metu kalbasi su NBA gynėju Spenceriu Dinwiddie, rašo „Sport24“ žurnalistas Konstantinos Melayes.
Nors Evanas Fournier, Thomas Walkupas ir Shaquielle'as McKissicas jau sugrįžo į rikiuotę ir išskrido su komanda į Vokietiją rungtynėms su Miuncheno „Bayern“, dėl ikisezoninėse rungtynėse patirtos traumos šiuo metu komandai vis dar negali padėti Keenanas Evansas.
„Aš nieko neprašiau, – apie naujo gynėjo įsigijimą oro uoste kalbėjo G. Bartzokas. – Norėčiau pasakyti, kad sprendžiant iš to, ką perskaičiau nuo vasaro pradžios, tik kokie 5% visų žaidėjų pasirašymų buvo grįsti realiu mūsų susidomėjimu žaidėju. Skatinu žmones šiek tiek labiau pagalvoti, kai jie perskaito, kad „Olympiakos“ įsigijo žaidėją.“
Tuo tarpu apie galimą papildomą konkurenciją gynėjų grandyje paklaustas T. Walkupas į kalbas nesileido.
„Mūsų darbas nėra apie tai šnekėti. Turime tiesiog žaisti rungtynes. Klauskite to valdžios“, – atkirto jis.