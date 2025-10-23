Konferencija
SportasKrepšinis

66 metus nematytas pasirodymas: „76ers“ naujokas iš Bahamų įspūdingai debiutavo NBA

2025 m. spalio 23 d. 08:37
Lrytas.lt
Trečiuoju šaukimu šių metų NBA naujokų biržoje pasirinktas „Philadelphia 76ers“ naujokas iš Bahamų VJ Edgecombe'as surengė istorinį pasirodymą jau pirmosiose savo rungtynėse aukščiausiame lygyje.
„76ers“ išvykoje 117:116 (26:28, 31:23, 18:35, 42:30) nugalėjo „Boston Celtics“ krepšininkus, o 20-metis Filadelfijos komandos gynėjas prie pergalės prisidėjo 34 taškais (8/13 dvit., 5/13 trit., 3/6 baud.), 7 atkovotais kamuoliais ir 3 rezultatyviais perdavimais.
Tai – rezultatyviausias NBA naujoko pasirodymas pirmajame jo mače per pastaruosius 66 metus. VJ Edgecombe'as tuo pačiu pagerino ir „76ers“ ikonai Allenui Iversonui priklausiusį debiutinio pasirodymo rezultatyvumo rekordą (30 taškų).
Daugiau už VJ Edgecombe'ą debiutiniame savo pasirodyme NBA taškų pelnė tik legendinis Wiltas Chamberlainas (43, 1959 m.) ir Frankas Selvy (35, 1954 m.).
Nugalėtojų gretose už Bahamų atstovą dar rezultatyvesnis buvo Tyrese'as Maxey, surinkęs 40 taškų ir atlikęs 6 rezultatyvius perdavimus.
„Celtics“ į priekį vedė Derricko White'o ir Jayleno Browno duetas. Abu krepšininkai rungtynėse pelnė po 25 taškus.
