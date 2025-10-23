Asistentu neužsibuvo: T. Splitteris paskirtas NBA komandos vyr. treneriu

40-metis krepšinio specialistas pareigose pakylėjo po to, kai sulaikytas buvo pagrindinis komandos treneris Chaunchey Billupsas.
T.Splitteris anksčiau NBA komandose dirbo asistentu „Brooklyn Nets“ ir „Houston Rockets“ komandose.
2014 metais T.Splitteris atstovaudamas „San Antonio Spurs“ ekipai tapo NBA čempionu.
Praėjusiame sezone Eurolygoje brazilas su Paryžiaus klubu netikėtai pasiekė ketvirtfinalių etapą, kur 0:3 nusileido čempionams Stambulo „Fenerbahce“.
„Trail Blazers“ naująjį NBA sezoną pradėjo 114:118 namuose nusileisdami „Minnesota Timberwolves“ ekipai.
