Eurolyga 2025
2025-10-22
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
92
Madrido „Real“
91
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Vilerbano ASVEL
17
BC Dubai
16
Rungtynių statistika
2025-10-23
21:05
Hapoel Tel Aviv
„Monaco“
2025-10-23
21:30
Milano „Olimpia“
„Valencia“
2025-10-23
21:30
„Barcelona“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-23
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-24
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-24
21:00
Bolonijos „Virtus“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-24
21:30
Belgrado „Partizan“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-24
21:45
Miuncheno „Bayern“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-28
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Vilerbano ASVEL
2025-10-28
21:00
Kauno „Žalgiris“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-28
22:00
Miuncheno „Bayern“
Madrido „Real“
2025-10-28
22:15
Atėnų „Panathinaikos“
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-10-28
22:30
„Barcelona“
Milano „Olimpia“
2025-10-28
22:30
Vitorijos „Baskonia“
BC Dubai
2025-10-28
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-28
23:00
„Valencia“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-29
21:00
Hapoel Tel Aviv
Belgrado „Partizan“
2025-10-29
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
„Monaco“
Sportas
Krepšinis
2025 m. spalio 23 d. 20:15
ASVEL namuose siekia atsilaikyti prieš Dubajaus krepšininkus
2025 m. spalio 23 d. 20:15
Lrytas.lt
Tiesiogiai
Šeštojo Eurolygos turo rungtynėse Vilerbano ASVEL (1/4) krepšininkai namuose susitinka su „BC Dubai“ (3/2) ekipa.
Daugiau nuotraukų (1)
Rungtynių eigą gyvai sekite
Lrytas
portale.
Prancūzijos ekipa savo sąskaitoje turi vos 1 pergalę ir rikiuojasi 19-oje pozicijoje.
Dubajaus klubas laimėjęs 3 mačus rikiuojasi 9-oje vietoje.
Vilerbano ASVEL
Dubai Basketball
Eurolyga