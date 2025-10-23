Brangiausio krepšininko dėl traumos netekęs „Žalgiris“ išvykoje kontroliuoja situaciją prieš „Barcelona“

Rungtynių eigą gyvai sekite Lrytas portale.
Nuo pirmųjų rungtynių akimirkų kauniečiai atrodė kur kas geriau ir pelnę pirmuosius 9 taškus užtikrintai pradėjo kontroliuoti situaciją, o po pirmojo kėlinio pirmavo 26:14.
Tiesa, situaciją gerokai apkartino Nigelio Williamso-Gosso trauma. Pirmus keturis „Žalgirio“ taškus pelnęs brangiausias komandos krepšininkas jau po pirmojo metimo į gynybą grįžo šlubčiodamas ir iš karto pasiprašė keitimo.
Jį pakeitęs Maodo Lo demonstravo aukščiausio lygio krepšinį ir praleidęs 7 minutes ant parketo savo sąskaitoje turėjo 14 taškų, tačiau jau antrojo kėlinio pirmoje pusėje vokietis užsidirbo trečiąją asmeninę pražangą, dėl ko buvo priverstas atsisėti ant atsarginių suoliuko.
Kauniečiai Eurolygoje patyrė 2 pralaimėjimus paeiliui ir turėdami 3 pergales užima 5-ąją vietą.
Prieš išvyką į Barseloną „Žalgirio“ krepšininkai krito ir vietiniame fronte, kur 85:87 pripažino Panevėžio „Lietkabelio“ pranašumą.
„Barcelona“ taip pat yra laimėję 3 rungtynes ir rikiuojasi 6-oje pozicijoje.
„Vykstame pas varžovą solidų, kuris žaidžia tikrai gerą krepšinį, turi labai daug talento puolime, atletiški yra. Laukia sunki išvyka, bet turim žiūrėt savęs. Paskutinėse rungtynėse nežaidėm taip, kai norim, gynyboje, tai turim šitą dalyką pagerint“, – prieš rungtynes teigė „Žalgirio“ treneris Tomas Masiulis.
Praėjusiame sezone „Žalgiris“ ir „Barcelona“ pasidalino po 1 pergalę.