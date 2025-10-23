Eurolygos teisėjas – sulaikytas: kaltina dalyvavimu organizuoto nusikalstamumo grupuotėje

Kaip praneša Serbijos spauda, teisėjas yra kaltinamas dalyvavimu organizuoto nusikalstamumo grupėje ir buvęs sunkių nusikaltimų dalimi. „Blic“ teigia, kad arbitro namuose buvo rasta 250 tūkstančių eurų grynaisiais.
Portalo „Nova“ duomenimis, buvo įvykdyta tarptautinė operacija, kurioje buvo sulaikyta 10 žmonių.
Šiandien, ketvirtadienį, vyks posėdis, kuriame bus sprendžiamas U. Nikoličiaus likimas.
Įtariama, kad U. Nikoličius priklauso grupuotei pavadinimu „Vračarči“. Vienas jos vadeivų Nikola Vučovičius šiuo metu kali Vokietijoje, kitas – Urošas Piperskis – yra kalėjime Portugalijoje.
Grupuotė kaltinama ir žmogaus nužudymu 2020-aisiais.