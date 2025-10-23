G. Žibėno „žiaurinėje“ mokykloje atsidūręs išskirtinio talento amerikietis spinduliuoja pasitikėjimu: „Žinau, koks geras esu“

Vilniečiai namų A grupės rungtynėse 98:79 įveikė Patrų „Promitheas“ ekipą iš Graikijos, o 26-erių Walkeris per 22 minutes pelnė 14 taškų (2/4 dvit., 2/5 trit., 4/4 baud.), atliko 6 rezultatyvius perdavimus, 6 sykius suklydo ir surinko 12 naudingumo balų.
„Galvoju, kad sužaidžiau gerai. Iš įžaidėjo perspektyvos, išskyrus kelias kvailas klaidas, kontroliavau mačą iki pat pabaigos. Treneris parodė pasitikėjimą manimi ir jis auga kiekvienose rungtynėse.
Aišku, tai tik penktosios mano rungtynės nežaidus ilgą laiką, tad vis dar mokausi sistemos, kaip joje žaisti, kaip įtraukti komandos draugus. Manau, kad viskas eina gera kryptimi ir padėjau komandai iškovoti pergalę“, – apie pasirodymą kalbėjo krepšininkas.
Jau nuo pirmųjų J. Walkerio akimirkų su „Ryto“ marškinėliais tapo aišku, jog bus daug smagių momentų sirgaliams, tačiau bus ir akimirkų, kuomet ir reikės griebtis už galvos dėl avantiūrinių ar net savanaudiškų sprendimų.
Amerikietis nevengia imtis atsakomybės, labiau mėgsta pats užsibaigti atakas metimu ir neretai atlieka ypatingai sudėtingus metimus vos prasidėjus atakai, o gynyboje nevengia ir šiek tiek pataupyti jėgas.
Visgi trečiadienį gynėjas dažnai ieškodavo atsilaisvinusių komandos draugų, o dėl to pasidžiaugė ir pats treneris Giedrius Žibėnas.
„Jisai stengėsi žaisti daugiau komandai. Jis atvažiavęs iš kitos kultūros, kito krepšinio, kur jam buvo leidžiama žymiai daugiau ir jis daro labai didelius žingsnius, kad jis prisitaikytų prie mūsų, ir mes, žinoma – kažkiek prisitaikyti prie jo. Mes tikrai neatimsime jo talento ir jeigu jis toliau žais komandai, mes jį tikrai surasime, kur jis gali žibėti ryškiau“, – spaudos konferencijoje po pergalės kalbėjo G. Žibėnas.
Pats krepšininkas Lrytas portalui po rungtynių įvardijo, ko strategas labiausiai reikalavo iš auklėtinio prieš dvikovą.
„Manęs prašė kontroliuoti rungtynes, mesti gerus metimus ir gintis visu pajėgumu. Kadangi esu mažiukas, dažnai varžovai galvoja, jog aš negaliu gintis. Taip pat norėjo, kad daugiau kalbėčiau aikštėje ir sustatyčiau komandos draugus į vietas. Jis norėjo, kad vesčiau komandą į priekį“, – teigė 180 cm ūgio krepšininkas.
J. Walkeriui tai yra vos antrasis sezonas Europoje po universiteto baigimo, tad mokytis yra daug ko. Amerikietis tikina, jog visą gaunamą informaciją semia kaip kempinė.
„Galite paklausti visų trenerių, esu tarsi kempinė – visą informaciją sugeriu. Man patinka mokytis, žiūriu daug vaizdo analizių ir treneriams užduodu daug klausimų.
Tu gali būti talentingas žaidėjas, bet treneriai paprasčiausiai žino daugiau nei tu. Kai esi aikštelėje, dažnai nematai to, ką mato treneriai. Bandau visada bendrauti su treneriais. Tuo labiau, jog ilgą laiką nežaidžiau. Vis dar mokausi komandos žaidimo, stengiuosi pažinti trenerius ir komandos draugus“, – apie norą tobulėti kalbėjo gynėjas.
Pats G. Žibėnas neslepia, jog jo auklėtiniui reikia dar išmokti daug dalykų ir pasak stratego, jeigu J. Walkerio vadinama „kempinė“ bus panaudota teisingai, greitu metu galėsime krepšininką matyti ir dar aukštesniame lygyje.
„Jeigu ta kempinė bus teisinga viso sezono metu, tai jam bus žiaurinė mokykla. Po šio sezono jis gali išvykti tikrai kaip kitas žaidėjas, aukštesnio lygio. Jam padeda ne tik treneriai, bet ir komandos draugai. Jis tikrai ateityje nori eiti kažkur aukščiau, bet jis turi suprasti, kad tos aukštesnio lygio komandos netikrins taškų skaičiaus.
Jos tikrins žaidėjo galimybes aikštelėje – kaip jis skaito situacijas, kaip elgiasi, kuomet nesiseka tą dieną. Komandos klaus, koks jo charakteris. Klaus trenerių, štabo. Kiekvieną vasarą tie skambučiai vyksta. Jeigu jis seks visą sistemą, kurią kuriame, ir stengsis su ja būti, tuomet tikiu, kad gali žengti žingsnį į aukštesnį lygį. Talento pas jį tiek, kad vežimu vežk“, – kalbėjo „Ryto“ komandos treneris.
Kad talento krepšininkas turi per akis, geriausiai pasako praėjusiame sezone užfiksuotas Čempionų lygos rekordas.
Dar atstovaudamas „Promitheas“ komandai pergalingose rungtynėse prieš Viurcburgo komandą. J. Walkeris pelnė 54 taškus, surinko 58 naudingumo balus ir užfiksavo lygos pelnytų taškų ir naudingumo balų rekordus, o viso sezono metu turėjo didžiausią taškų vidurkį (23,1 taško per rungtynes).
Visgi praėjusio sezono pabaigoje gynėjas patyrė traumą ir teigia dar nesantis pilnai atsistatęs.
„Nuo balandžio mėnesio iki rugpjūčio neliečiau krepšinio kamuolio, tad nežinau. Nesakyčiau, kad dabar jaučiuosi šimtu procentų gerai, bet tiek dirbu asmeniškai, tiek su manimi darbuojasi treneriai. Tai yra svarbiausia. Treneriai supranta, kad šiuo metu nesu tas žaidėjas, kurį visi žino, bet tai yra ilgas sezonas“, – situacija pasidalino amerikietis.
Nepaisant ilgo laiko tarpo be krepšinio, naujos aplinkos ir prastesnės sezono pradžios, J. Walkeris ir toliau spinduliuoja pasitikėjimu bei tikina, jog dirba sunkiau už visus kitus.
„Sunkiai dirbu. Nežinau, ar daug kas apie tai kalba, bet vienas dalykas apie mane – visada esu salėje. Dažniausiai esu pirmas atvykęs ir paskutinis išėjęs. Man darbas rūpi. „Instagrame“ dažnai nesidalinu įrašais, bet neseniai parašiau: „Negali užriesti nosies, kai viskas yra gerai, bet negaili ir būti apačioje, kai yra sunku“.
Pastaruoju metu nepataikiau metimų, kuriuos, kaip visi žino, dažniausiai pataikau, bet jie su laiku įkris. Pirmą kartą esu tokioje komandoje, kuri turi tokią puikią istoriją ir yra įpratusi laimėti.
„Rytas“ žaidžia specifinį krepšinį, prie kurio turiu priprasti. Žinau, koks geras esu. Nepaisant to, ką kiti sako ir ką kiti jaučia, aš žinau, koks geras esu. Jau ne kartą tai įrodžiau, bet čia yra nauja vieta, kurioje reikės dar sykį tai įrodyti“, – pasitikėdamas savimi kalbėjo įžaidėjas.
Vilnius RytasJordanas WalkerisGiedrius Žibėnas
