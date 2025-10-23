Konferencija
Eurolyga 2025
2025-10-22
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
92
Madrido „Real“
Madrido „Real“
91
Rungtynių statistika
2025-10-23
20:30
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-23
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-23
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-23
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-23
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-24
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-24
21:00
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-24
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-24
21:45
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-28
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-28
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-28
22:00
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-28
22:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-10-28
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-28
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-28
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-28
23:00
„Valencia“
„Valencia“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-29
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-29
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
„Monaco“
„Monaco“
SportasKrepšinis

Įspūdinga: „Bayern“ prisiviliojo daugiau nei 90 mln. dolerių NBA uždirbusį gynėją

2025 m. spalio 23 d. 16:45
Lrytas.lt
Miuncheno „Bayern“ klubas rado pamainą Rokui Jokubaičiui ir prisiviliojo gerai NBA lygoje atpažįstamą Spencerį Dinwiddie.
Daugiau nuotraukų (1)
„Bayern“ su 32-ejų krepšininku sudarė sutartį iki sezono pabaigos.
S. Dinwiddie NBA lygoje praleido visa karjerą (11 metų) ir per šį laikotarpį uždirbo beveik 94 milijonus JAV dolerių.
Amerikietis praėjusiame sezone atstovaudamas „Dallas Mavericks“ ekipai rinko po 11 taškų, 2,6 atkovoto kamuolio ir 4,4 rezultatyvaus perdavimo.
Iš viso krepšininkas NBA lygoje sužaidė 621 rungtynes, per kurias fiksavo 13 taškų ir 5,1 rezultatyvaus perdavimo statistiką.
S. Dinwiddie yra rungtyniavęs „Detroit Pistons“, „Brooklyn Nets“, „Washington Wizards“, „Mavericks“ ir „Los Angeles Lakers“ ekipose.
Miuncheno BayernNBAEurolyga

