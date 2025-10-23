Įspūdinga: „Bayern“ prisiviliojo daugiau nei 90 mln. dolerių NBA uždirbusį gynėją

„Bayern“ su 32-ejų krepšininku sudarė sutartį iki sezono pabaigos.
S. Dinwiddie NBA lygoje praleido visa karjerą (11 metų) ir per šį laikotarpį uždirbo beveik 94 milijonus JAV dolerių.
Amerikietis praėjusiame sezone atstovaudamas „Dallas Mavericks“ ekipai rinko po 11 taškų, 2,6 atkovoto kamuolio ir 4,4 rezultatyvaus perdavimo.
Iš viso krepšininkas NBA lygoje sužaidė 621 rungtynes, per kurias fiksavo 13 taškų ir 5,1 rezultatyvaus perdavimo statistiką.
S. Dinwiddie yra rungtyniavęs „Detroit Pistons“, „Brooklyn Nets“, „Washington Wizards“, „Mavericks“ ir „Los Angeles Lakers“ ekipose.