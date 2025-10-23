Įspūdingą dėjimą įkrovęs Matas Buzelis vedė „Bulls“ į pirmąją sezono pergalę

Lietuvio vedama „Chicago Bulls“ komanda namie 115:111 (35:19, 29:30, 30:30. 21:32) nugalėjo „Detroit Pistons“ ekipą ir iškovojo pirmąją pergalę naujajame NBA sezone.
M. Buzelis aikštelėje praleido daugiausia laiko iš visų Čikagos ekipos krepšininkų. Per 34 minutes lietuvis pelnė 21 tašką (7/12 dvit., 7/7 baud.), atkovojo 6 kamuolius, blokavo 3 metimus, kartą rezultatyviai perdavė kamuolį, tačiau triskart suklydo ir prasižengė.
Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo juodkalnietis Nikola Vučevičius, pelnęs 28 taškus ir atkovojęs 14 kamuolių.
Ketvirtajame kėlinyje 21-erių M. Buzelis pasižymėjo įspūdingu dėjimu, kai sukrovė kamuolį į krepšį per bloką išrašyti bandžiusį Isaiah Stewartą.
„Bulls“ ekipoje 19 taškų ir 11 rezultatyvių perdavimų dvigubą dublį užfiksavo Joshas Giddey. Pralaimėtojų gretose rezultatyviausias buvo prieš keletą metų pirmasis NBA naujokų biržoje pašauktas Cade'as Cunninghamas, surinkęs 23 taškus, 7 atkovotus kamuolius ir 10 rezultatyvių perdavimų.
M. Buzelio dėjimą sugėręs I. Stewartas pelnė 20 taškų.
Pergalingai sezoną pradėję „Bulls“ kitas rungtynes žais naktį iš šeštadienio į sekmadieį su „Orlando Magic“ klubu.