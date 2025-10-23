Kritika P. Motiejūnui dėl blaškymosi – nutarė vykti į Izraelį žaisti rungtynes, o po to apsigalvojo

Praėjus dienai po šio pranešimo, Eurolygos generalinis direktorius Paulius Motiejūnas vis dėlto atsiėmė žodžius apie mačus Izraelyje ir sukėlė naują ginčių bangą.
Kaip patikino P.Motiejūnas, planas leisti izraeliečiams grumtis namie yra labiau tikslas „ant popieriaus“ ir tikrai nebus įgyvendintas, kol nebus įvykdytos septynios skirtingos būtinos sąlygos.
Remiantis naujausiais Eurolygos vadovo pareiškimais, galutinio sprendimo vis dar nėra, o planas būtų įgyvendintas tik tuomet, jei paliaubos tarp Izraelio ir teroristinės organizacijos „Hamas“ liktų tvarios ir galiotų, būtų matoma pažanga taikos procese, galimybę varžytis Izraelyje patvirtintų Eurolygos žaidėjų ir trenerių asociacijos, būtų duotas oficialus vietos valdžios institucijų leidimas, Izraelio klubai patvirtintų saugumo kitoms ekipoms planus bei būtų teigiama valstybių, kurių klubai vieši Izraelyje, nuomonė apie šalį.
Kaip aiškina Eurolygos klubai, jei visos išvardintos septynios sąlygos virs realybe, jie susirinks lapkričio viduryje, kad priimtų galutinį sprendimą. Tad spalio 21-ąją paskelbtas pranešimas, kad „rungtynės bus žaidžiamos Izraelyje“ yra techniškai neįpareigojantis.
Dauguma klubų vis dar negavo aiškios informacijos apie šiuos Eurolygos sprendimus. Taip pat organizacija gali susidurti ir su Turkijos komandų pasipriešinimu.
Lietuvio Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahce“ ir kita šio miesto ekipa „Anadolu Efes“ paviešino, kad per pasitarimą buvo pareikštas susirūpinimas dėl galimų sprendimo pasekmių, o balsavimo šiuo klausimu nevyko.
„Nors po susitikimo Eurolygos išplatintame pranešime spaudai, taip pat Eurolygos generalinio direktoriaus Pauliaus Motiejūno pareiškimuose žiniasklaidai, buvo nurodyta, kad visi organizacijos nariai sprendimų priėmimo procese veikė bendru sutarimu, susitikimo metu balsavimas iš tikrųjų nebuvo surengtas. Buvo priimtas tik sprendimas toliau stebėti situaciją.
Tiek „Anadolu Efes“, tiek „Fenerbahce“ sporto klubai pateikė savo prieštaravimus šiuo klausimu ir išreiškė aiškų susirūpinimą dėl galimų pasekmių, jei toks sprendimas būtų įgyvendintas“, – sirgaliams savo pasitarimo versiją pateikė Eurolygoje kovojantys turkų klubai.
Turkijos komandos šiuo atveju yra itin neaiškioje situacijoje. Izraelio klubai nevyksta į Turkiją dėl saugumo klausimų, todėl tikimasi, kad šios rungtynės bus žaidžiamos neutralioje aikštelėje. Tačiau kaip ir kokiomis saugumo sąlygomis Turkijos komandos vyks į Izraelį, lieka vis dar neaišku.
Panašus susirūpinimas vyrauja visoje Europoje, o didžiausią pasipriešinimą vykti į Izraelį rodo Prancūzijos ir Ispanijos klubai.
Paulius MotiejūnasTel Avivo MaccabiJeruzalės Hapoel
Rodyti daugiau žymių