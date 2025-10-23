Laimės neslėpęs T. Masiulis atskleidė pagrindinį „Žalgirio“ raktą į pergalę

Lietuvos čempionai išvykoje 88:73 pranoko „Barcelona“ ekipą.
Kauno ekipai tai buvo ketvirtoji pergalė Barselonoje klubo istorijoje ir pasiekta didžiausiu pranašumu. Praeityje Barselonos klube dirbęs specialistas šio fakto pernelyg nesureikšmino, bet laimės neslėpė.
„Esame labai laimingi dėl to, – Eurolygos televizijai po rungtynių kalbėjo T. Masiulis. – Žinau kaip sunku čia žaisti. Tai buvo komandinė pergalė, beveik visas 40 minučių solidžiai žaidėme gynyboje, esu laimingas.“
„Žalgirio“ strategas buvo paklaustas, dėl ko labiausiai didžiuojasi po tokios pergalės.
„Gynyba. Žaidėme fiziškai ir man tai buvo svarbiausia. Pataikėme kelis sudėtingus metimus žaisdami vienas prieš vieną, bet viską pradėjome nuo gynybos“, – teigė strategas.
Kauniečiai po 6 turų Eurolygoje turi 4 pergales ir užima 3-ąją vietą.
