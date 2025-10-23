Nuostabiai Eurolygoje debiutuojantis „Hapoel“ laiko Eurolygos vicečempionų egzaminą
2025 m. spalio 23 d. 20:59
Eurolygoje debiutuojantis Tel Avivo „Hapoel“ (4/1) siekia pratęsti įspūdingą startą. Ketvirtadienį Izraelio klubas namų rungtynėse Bulgarijoje siekia pergalės prieš Eurolygos vicečempionus „Monaco“ (3/2).
Rungtynių eigą gyvai sekite Lrytas portale.
Tel Avivo komanda laimėjusi 4 rungtynes rikiuojasi 2-oje vietoje.
Monegaskai savo sąskaitoje turėdami 4 pergales užima 3-ąją poziciją.