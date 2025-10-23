Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Nauja Vyriausybė
Mano erdvė
Karas Ukrainoje
Konferencija Mano erdvė
Saugumo kodas
Švietimo kodo klasė
Lrytas rekomenduoja
Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
Eurolyga 2025
2025-10-22
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
92
Madrido „Real“
91
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Vilerbano ASVEL
70
BC Dubai
75
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Hapoel Tel Aviv
54
„Monaco“
48
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Milano „Olimpia“
48
„Valencia“
54
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
„Barcelona“
39
Kauno „Žalgiris“
51
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Belgrado „Crvena zvezda“
21
Vitorijos „Baskonia“
20
Rungtynių statistika
2025-10-24
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-24
21:00
Bolonijos „Virtus“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-24
21:30
Belgrado „Partizan“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-24
21:45
Miuncheno „Bayern“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-28
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Vilerbano ASVEL
2025-10-28
21:00
Kauno „Žalgiris“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-28
22:00
Miuncheno „Bayern“
Madrido „Real“
2025-10-28
22:15
Atėnų „Panathinaikos“
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-10-28
22:30
„Barcelona“
Milano „Olimpia“
2025-10-28
22:30
Vitorijos „Baskonia“
BC Dubai
2025-10-28
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-28
23:00
„Valencia“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-29
21:00
Hapoel Tel Aviv
Belgrado „Partizan“
2025-10-29
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
„Monaco“
Sportas
Krepšinis
2025 m. spalio 23 d. 21:27
Po pergalės Kaune „Olimpia“ stoja į kovą prieš „Valencia Basket“
2025 m. spalio 23 d. 21:27
Lrytas.lt
Kauno „Žalgirį“ įveikęs Milano „Olimpia“ (2/3) sėkmingą seriją Eurolygoje siekia pratęsti namų rungtynėse prieš „Valencia Basket“ (2/3).
Daugiau nuotraukų (1)
Rungtynių eigą gyvai sekite Lrytas portale.
Italijos ekipa po 3 nesėkmių iškovojo 2-ąją pergalę ir rikiuojasi 13-oje pozicijoje.
Valensijos klubas šventęs 2 pergales užima 15-ąją vietą.
Valencia Basket
Milano Olimpia
Eurolyga