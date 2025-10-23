Po pergalės Kaune „Olimpia“ stoja į kovą prieš „Valencia Basket“

Konferencija
Eurolyga 2025
2025-10-22
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
92
Madrido „Real“
Madrido „Real“
91
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
70
BC Dubai
BC Dubai
75
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
54
„Monaco“
„Monaco“
48
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
48
„Valencia“
„Valencia“
54
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
„Barcelona“
„Barcelona“
39
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
51
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
21
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
20
Rungtynių statistika
2025-10-24
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-24
21:00
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-24
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-24
21:45
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-28
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-28
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-28
22:00
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-28
22:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-10-28
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-28
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-28
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-28
23:00
„Valencia“
„Valencia“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-29
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-29
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
„Monaco“
„Monaco“
SportasKrepšinis

Po pergalės Kaune „Olimpia“ stoja į kovą prieš „Valencia Basket“

2025 m. spalio 23 d. 21:27
Lrytas.lt
Kauno „Žalgirį“ įveikęs Milano „Olimpia“ (2/3) sėkmingą seriją Eurolygoje siekia pratęsti namų rungtynėse prieš „Valencia Basket“ (2/3).
Daugiau nuotraukų (1)
Rungtynių eigą gyvai sekite Lrytas portale.
Italijos ekipa po 3 nesėkmių iškovojo 2-ąją pergalę ir rikiuojasi 13-oje pozicijoje.
Valensijos klubas šventęs 2 pergales užima 15-ąją vietą.
Valencia BasketMilano OlimpiaEurolyga

